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"إنترفيو" تكشف علاقة ريهانا بالملياردير السعودي حسن جميل

الأربعاء 12 يونيو 2019 04:02 م بتوقيت مسقط

"إنترفيو" تكشف علاقة ريهانا بالملياردير السعودي حسن جميل

 

كشفت النجمة العالمية ريهانا، عن علاقتها بالملياردير السعودي حسن جميل، وذلك في مقابلة لها مع مجلة "إنترفيو".

وبدأت العلاقة بين ريهانا التي تصنف من أغنى المطربات في العالم، والملياردير السعودي حسن جميل، منذ عامين، إلى أن كشفت عنها ريهانا البالغة من العمر 31 عاما.

وأوضحت النجمة الشهيرة خلال مقابلتها مع المجلة، أنها تعيش قصة حب، ولكن بخصوص الزواج قالت "الله وحده يعرف ذلك، فالإنسان يخطط، لكن الله له خططه أيضًا".

واعترفت النجمة بطريقتها، وذلك بعد سؤالها إن كانت تواعد أحدًا، فأجابت "بإمكانك النظر إلى جوجل"، ودائمًا ما كانت نتائج البحث على مؤشر "جوجل" تتحدث عن علاقتها بالملياردير السعودي، وهو ما يعد أول اعتراف من النجمة بعلاقتها بحسن جميل.

وأكدت ريهانا أنها ترغب في أن تصبح أما وأن هذا الأمر يعنيها أكثر من أي شيء آخر.

ويبلغ الملياردير السعودي حسن جميل 30 عامًا، وهو ابن قطب السيارات محمد عبد اللطيف جميل ونائب رئيس الشركة العائلية، التي تمتلك الحقوق الحصرية لبيع سيارات تويوتا في المملكة العربية السعودية، حيث تقدر ثروة عائلته بنحو 1.5 مليار دولار.

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