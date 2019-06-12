صدق أو لا تصدق .. شاهد قبر في الأردن يتحول إلى دوار مروري

إربد - الوكالات

أثار تحويل قبر لدوار على مفترق طرق في أحد شوارع بلدة ناطفة بهام غربي محافظة إربد شمالي الأردن، موجة من الامتعاض لدى النشطاء والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر صور وفيديو تم تداولها على نحو واسع على التواصل الاجتماعي وجود القبر في منتصف الطريق.

وعلق رئيس بلدية غرب إربد جعفر الطاهات بالقول إن القبر مقام منذ الستينات، أي قبل دخول المنطقة بالتنظيم، وعند فتح الطريق فوجئ المقاول المنفذ بوجود القبر ما اضطره لاستكمال الطريق مع المحافظة على القبر وتحويله إلى دوار".

وأوضح المسؤول أن البلدية توجهت بخطاب لوزارة الأوقاف لإيجاد حل لهذه المعضلة، لاسيما وأن ذوي صاحب القبر الواقع على مفترق طريق يربط بين قريتي هام وناطفة، يرفضون إزالته.