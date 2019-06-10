"التكوين" تسلط الضوء على "ذهب عمان الأبيض"

مسقط - العمانية

طرحت مؤسسة بيت الغشام في الأسواق العدد الجديد من مجلة التكوين الشهرية التي تأتي متزامنة مع أجواء عيد الفطر المبارك، وقد جاء العدد ثرياً في مادته وغنياً بالجديد والمشوق في كافة الأبواب التي تشتمل عليها المجلة.

وتعرض المجلة ثلاث تجارب ناجحة ارتبطت بذهب عمان الأبيض، وهو اللبان، ترويها وفق شهادات من أصحابها، هذا المنتج العماني الشهير انحازت إليه ثلاثة عقول لتضعه ضمن مشاريعها، فتحقق لها المردود الجيد، وكانت المغامرة مستحقة، لأنها نتاج الأرض، وبأيد تعرف قيمة هذه الأرض. ويعرض استطلاع العدد ظاهرة بدأت تأخذ مساحتها الكبيرة في اهتمامات الشباب اليوم، وهي تربية الطيور والحيوانات: ما هي أسبابها؟ وكيف يمكن التعامل معها بدون أضرار، على تلك الكائنات، أو على الأسرة، نظرًا للحساسية التي يمكن أن تسببها. وتبرز المجلة تجارب ناجحة لشبابنا، وتحاور مجموعة "أفضل شركة طلابية" لأنها قدمت حلولا مبتكرة و"أنيقة" لإعادة استخدام القطن والإسفنج المهدور، منتج يحافظ على البيئة ويحقق مردودا اقتصاديا.

ويحاور الملف الثقافي واحدا من العلامات الروائية البارزة عربيا، فيتحدث الروائي الكويتي طالب الرفاعي، الذي زار مبنى المؤسسة (مجلة التكوين) عن المبدع الأبقى من أي رهانات أخرى، كما يحاور الملف "الفني" المصور سيف الرواحي، الذي أغرته الكلمة كما هو حاله مع "العدسة" لينقل بالكلمة والصورة رحلاته التي قام بها داخل السلطنة وخارجها.

أما الملف السياحي فيأخذ القارئ إلى قضية مصورة، تبحث في حديقة القرم الطبيعية، بموقعها الاستراتيجي، وبأهميتها الاستراتيجية أيضاً التي يمكن أن تقوم بها ضمن رؤية "السياحة تثري" لما تمتلكه هذه الحديقة من جمال ومقومات حقيقية يمكن البناء عليها والاستثمار فيها.

وعبر قلم حمود بن سالم السيابي تُسافر المجلة بقرائها إلى "بتايا"، المدينة الجميلة التي أكسبها السياح العرب سمعة لا تليق بواحدة من أجمل مدن آسيا السياحية، كما يكتب الشاعر حسن المطروشي عن باريس عاصمة ثقافة العالم، أو عاصمة النور كما تسمى، ليكتب عنها كما هي رؤية الشاعر أكثر من عين الصحفي.