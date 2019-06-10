إغلاق 547 مطعا ومقهى في إيران بسبب الموسيقى

طهران الوكالات

أعلن قائد الشرطة الإيرانية، حسين رحيمي، إغلاق 547 مطعما ومقهى في طهران بسبب الموسيقى.

ونقل الموقع الإلكتروني للشرطة الإيرانية عن حسن رحيمي قوله، إنه "تم التصدي لمالكي المطاعم والمقاهي التي لم تلتزم بالقوانين، وخلال هذه العملية تم إغلاق 547 مؤسسة تجارية، وتوقيف 11 مخالفاً".

وتبين أن السبب وراء إغلاق هذه الوحدات التجارية والمقاهي هو تشغيل موسيقى محظورة، وخلق حالة من اللهو، خصوصاً في الساعات المتأخرة من الليل.

في غضون ذلك، دعا مشرف محكمة الإرشاد الإيرانية، محمد مهدي حاج محمدي، الإيرانيين إلى الإبلاغ عن أي "تصرّف مخل" عبر إرسال رسائل نصية على رقم تم تخصيصه لهذه الغاية.