قطر تكشف عن تفاصيل جديدة حول التصعيد بين أمريكا وإيران

لندن- رويترز

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للصحفيين في لندن اليوم الأحد إن قطر ودولا أخرى تجري محادثات مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء التصعيد وحث الجانبين على الاجتماع والتوصل لحل وسط.

وأضاف "نعتقد أنه عند مرحلة ما يجب أن يكون هناك تواصلا، لا يمكن أن يستمر الأمر للأبد بهذا الشكل... إذا كانا لا يريدان الدخول في تصعيد آخر، عليهما الخروج بأفكار تفتح الأبواب". وقال إن عددا من الدول وبينها قطر وسلطنة عمان والعراق واليابان تدعو الجانبين لإنهاء التصعيد.

وتابع قائلا "كل هذه الدول قلقة مما قد يؤدي إليه التصعيد... هناك محاولات من قطر ودول أخرى في المنطقة لتهدئة الوضع: نتحدث مع الولايات المتحدة ونتحدث مع الإيرانيين أيضا". وأضاف "ما نحاول فعله حقا هو تقريب وجهات النظر وفتح حوار بين الجانبين لأن التصعيد لن يفيد أحدا في المنطقة".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة بعد أن فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي وإرسالها قوات إلى الشرق الأوسط في استعراض للقوة لمواجهة ما وصفه المسؤولون الأمريكيون بالتهديدات الإيرانية للقوات والمصالح الأمريكية.