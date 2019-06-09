الأحد, 09 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

التاريخ ينحاز لـ"الماتادور" أمام أحفاد الفايكنج بتصفيات أوروبا

الأحد 09 يونيو 2019 08:56 م بتوقيت مسقط

التاريخ ينحاز لـ"الماتادور" أمام أحفاد الفايكنج بتصفيات أوروبا

 

مدريد - الوكالات

لم تُمن إسبانيا التي تستقبل اليوم الإثنين، منتخب السويد، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020، بالهزيمة على أرضها أمام أحفاد الفايكنج منذ 31 عاما.

ويعود تاريخ المرة الوحيدة التي خرج فيها منتخب السويد منتصرا على الأراضي الإسبانية إلى أول يونيو 1988، حين فاز الاسكندنافيون (3-1) على "لا روخا" في مباراة ودية ضمن الاستعدادات لبطولة اليورو. وعلى الرغم من أن إيميليو بوتراجينيو تقدم بهدف لمنتخب إسبانيا الذي كان يقوده ميجيل مونيوز آنذاك، بعد مرور 15 دقيقة على بدء المباراة، تمكنت السويد من قلب النتيجة والفوز 3-1. ومنذ ذلك الحين، استقبل منتخب "لا روخا" أحفاد الفايكنج مرتين، الأولى في 25 مارس 1998 وكانت ودية فاز بها المنتخب الإسباني برباعية نظيفة سجل فرناندو مورينتيس ثنائية منها فيما تكفل راؤول جونزاليس وجوسيبا إتشبيريا بالهدفين الآخرين. ويعود تاريخ المباراة الثانية لـ17 نوفمبر ثان 2007 وأقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل ريال مدريد، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2008 حيث بدأت الحقبة الذهبية لمنتخب "لا روخا" بعدما توج بهذه النسخة ثم حافظ على اللقب في 2012 وفاز بينهما بمونديال 2010 في جنوب أفريقيا.

وفي تلك المباراة الحاسمة من التصفيات، فازت إسبانيا إيابا بثلاثية نظيفة جاءت بتوقيع جوان كابديفيلا وأندريس إنييستا وسرجيو راموس، ليعوض "الماتادور" بذلك هزيمته ذهابا (0-2) في السويد

وإجمالا، التقت إسبانيا والسويد 13 مرة، بحصيلة ترجح كفة منتخب "لا روخا" الذي فاز في 6 مواجهات وتعادل في 4.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 أبريل 2019

التاريخ ينحاز للزمالك في مواجهة النجم الساحلي التونسي

المزيد

01 يوليو 2018

في أقوى مواجهات دور الـ 16.. التاريخ يساند المكسيك والواقع ينحاز للسيلساو

المزيد

03 أبريل 2017

أردوغان يحرّض الأتراك في أوروبا على تحدّي "أحفاد النازية"

المزيد

07 سبتمبر 2016

بالفيديو.. الإمارات تخسر أمام أستراليا بتصفيات المونديال

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وزير البيئة يصدر لائحة الرسوم المفروضة لدخول محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية .. وغرامات مالية على المخالفين

المحليات - أخبار

مشرّعون وخبراء: القوانين الاقتصادية الجديدة تسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"التربية" تصدر لائحة مجالس أولياء الأمور بالمدارس.. ولجنة تعليمية لتجويد العمل المدرسي

المحليات - تعليم

الشبيبي يتفقد مشاريع الوحدات السكنية بطريق الباطنة الساحلي و"لوى الجديدة"

الاقتصاد - محلي

رصد منطقة ضغط جوي منخفض جنوب شرق بحر العرب

المحليات - أخبار

بالصور.. العثور على الشخص الغارق في مياه المغسيل مفارقا للحياة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة