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متعاطٍ للكوكايين يتطلع إلى خلافة تيريزا ماي.. وحسم مواقف المرشحين غدا

الأحد 09 يونيو 2019 09:18 ص بتوقيت مسقط

متعاطٍ للكوكايين يتطلع إلى خلافة تيريزا ماي.. وحسم مواقف المرشحين غدا

لندن – الوكالات

 

قال مايكل جوف، وهو مرشح بارز لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنه تعاطى الكوكايين ويشعر "بأسف شديد" لتعاطيه في عدة مناسبات. ويتعين على المرشحين الإعلان عما إذا كانوا سيخوضون السباق بحلول يوم الإثنين. ويجب أن تكتمل عملية الاختيار بنهاية يوليو.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن جوف قوله إنه تعاطى هذا المخدر في تجمعات اجتماعية عندما كان صحفيا شابا.  وقال "كان ذلك خطأ. أنظر إلى الوراء وأعتقد بأنني أتمنى لو لم أفعل ذلك. كان ذلك منذ 20 عاما وبالفعل كان خطأً. لكنني لا أعتقد بأن أخطاء الماضي تفقد المرء الأهلية". وقال جوف إنه يأمل ألا يمنع هذا الكشف تعيينه كرئيس الوزراء المقبل.  وقال "من الواضح أنه سيكون على زملائي في البرلمان وأعضاء حزب المحافظين أن يقرروا الآن ما إذا كان ينبغي أن أكون زعيما. وأعتقد بأن جميع السياسيين لديهم حياة قبل السياسة".

ويأتي هذا الكشف في وقت يتسارع فيه السباق على خلافة ماي مع بحث المرشحين أوجه الصواب والخطأ فيما يسمى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.  وقد استقالت ماي من منصب زعيمة حزب المحافظين الحاكم مما أشعل رسميا منافسة على خلافتها قد تجعل حزبها يتبنى موقفا أكثر تشددا إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

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