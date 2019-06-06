الخميس, 06 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

بالفيديو.. طلالة أبوغزالة يتوقع أزمة اقتصادية خانقة وحرب عالمية ثالثة

الخميس 06 يونيو 2019 09:02 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. طلالة أبوغزالة يتوقع أزمة اقتصادية خانقة وحرب عالمية ثالثة

 

توقع رجل الأعمال الفلسطيني، طلال أبو غزالة، حدوث أزمة اقتصادية خانقة عام 2020، تبدأ في الولايات المتحدة وتنتهي بحرب عالمية ثالثة بين العملاقين الاقتصاديين، واشنطن وبكين.

وقال أبو غزالة في حوار خاص لـRT جرى على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن أثر الأزمة سيكون جسيما على الاقتصاد العالمي، وسيسبب ركودا والعديد من حالات الإفلاس.

لكن أبو غزالة، الذي يملك مجموعة شركات عالمية، يرى أن اقتصادات ناشئة مثل الهند ستكون قادرة على التكيف مع الأزمة، مشيرا إلى أن سلاح العقوبات الذي تستخدمه واشنطن ذو حدين.

يذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي قد انطلق اليوم وسيستمر حتى السبت، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة، ومن المتوقع أن يجذب هذا الحدث الاقتصادي الذي يوصف بـ"دافوس روسيا"، أكثر من 12 ألف مشارك من 140 دولة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 سبتمبر 2015

هل يشعل المال الخليجي حربا عالمية ثالثة؟!!

المزيد

15 يناير 2016

رعب عالمي من أزمة اقتصادية وشيكة

المزيد

29 ديسمبر 2018

أزمة وظائف أم إشكالية اقتصادية؟!

المزيد

11 أكتوبر 2016

أزمة النفط المصرية السعودية ... سياسية أم اقتصادية ؟!

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تزايد فرص هطول الأمطار على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

أمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق بالسلطنة .. ولا نشاط مداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

"الأوقاف" تعلن ثبوت رؤية هلال شوال.. وغدا أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

أسعار النفط عند أدنى مستوى في 2019 .. ونفط عمان يواصل الهبوط

الاقتصاد - محلي

العثور على الجثمان الأخير للعائلة الآسيوية المفقودة

المحليات - أخبار

"البنتاجون" تحذر دول المنطقة من التعاون الروسي الإيراني

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

ثروات النفط والغاز تُشيْطن إيران

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة