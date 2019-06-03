إشادات بالمحتوى البرامجي لـ"إذاعة الشباب" خلال رمضان: ترفيه ومسابقات ومعلومات

الرؤية - وليد الخفيف

نالت إذاعة الشباب إشادات واسعة بين المستمعين الذين أبدوا إعجابهم بما يتم تقديمه من محتوى برامجي خلال شهر رمضان الفضيل، حيث تنوعت البرامج بين الثقافية والتاريخية والترفيهية والتراثية والرياضية، وكان للأعمال الدرامية دورها في جذب المستمع لمتابعة الحلقات بانتظام، تزامنا مع الحراك والتفاعل مع برنامج المسابقات اليومي "عليك عليك" الذي تقدمه ندى البلوشية في حلة جديدة هذا العام.

وحقق عدد من البرامج نجاحات مثل أسواقنا العمانية، وحادي الروح، وأيام الفاروق، وكاتب وكتاب، ومن مطبخنا، ومشروعك مستقبلك، ونجم الإنشاد العماني الذي يتألق من نسخة إلى أخرى بنجاح لافت.

وتستهل إذاعة الشباب برامجها كل يوم ببرنامج "صباح رمضان" وتعده وتقدمه سلوى الخنبشية ويذاع من الأحد إلى الخميس، أما حلقتا الجمعة والسبت فمن إعداد وتقديم عابدين البلوشي، والبرنامج من إخراج سلطان المعمري، ويتضمن عدة فقرات على مدار ساعتين من الثامنة وحتى العاشرة صباحا يستهلها باستعراض الصحف المحلية، ومناقشة المستمعين في أحد الموضوعات المطروحة، والتعرف على أجواء رمضان في دول العالم الإسلامي من خلال فقرة "رمضان بينهم"، كما تخصص مساحة لمجموعة من الضيوف للحديث عن ذكرياتهم الرمضانية في فقرة رمضان في ذاكرتهم، وهناك فقرة مخصصة لحفظة القرآن الكريم بالتعاون مع مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بعنوان نور الصدور.

وأولت إدارة إذاعة الشباب اهتمامًا كبيرًا بالأعمال الدرامية الإذاعية خلال الشهر فقدمت "كلام الناس" و"الجوهرة والقبطان"، والعمارة رقم 10، وقد حقق المسلسل الكوميدي "كلام الناس" نجاحا كبيرا، والمسلسل تتم إذاعته كحلقات منفصلة المواضيع متصلة الشخصيات تعيش في إحدى القرى بينما يعاني الجيران فيها من التواصل الاجتماعي. وتتناول كل حلقة مناقشة موقف من المواقف الذي يحمل أبعادا أسرية واجتماعية.

وأثنى مستمعون على مسلسل "الجوهرة والقبطان" باعتباره أحد أبرز الأعمال الدرامية الإذاعية، بفضل جودة النص والأداء الصوتي المميز، والعمل من إخراج أحمد درويش الحمداني. وتعكس احداث المسلسل المشوقة في حلقاته اليومية احدى قصص التاريخ البحري والملاحي لعمان، فتسرد رحلة السفينة "جوهرة مسقط" التي مخرت عباب البحار والمحيطات وهي سفينة شراعية دون محركات حتى وصلت إلى سنغافورة.

فيما يواصل برنامج "نجم الانشاد العماني" تالقه مع زيادة أعداد المستمعين والمتابعين له في مسقط مول او عبر الاثير، وهو برنامج مسابقات تقدمه مشاعل القاسمية ويخرجه جلال الخويطري، ويشهد اقبالا كبيرا، وساهم في الكشف عن اصوات شجية تسابقت على جائزة نجم الانشاد.

أمّا برنامج أيام الفاروق فهو من البرامج الدينية التي تسلط الضوء على ايام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويسعى البرنامج إلى بناء قدوة حسنة عبر إبراز محاسن الفاروق عمر.

وفي برنامج "أسواقنا العمانية"، جابت مشاعل القاسمية كل أسواق السلطنة لتنقل من أروقتها ما يميز كل سوق عن الأخر، وهو برنامج توثيقي يحكي مراحل تطور الأسواق العمانية عبر التاريخ حتى يومنا هذا.

كما احتلت البرامج الثقافية مكانة على الخارطة البرامجية لإذاعة الشباب من خلال برنامجها اليومي "كاتب وكتاب"، فتناول البرنامج في كل حلقة من حلقاته كاتبا من الكتاب العمانيين القدماء الذين أثروا التاريخ العماني، وكان لتنوع الكتب من حلقة لأخرى دور في نجاح البرنامج.