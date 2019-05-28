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الإقامة لمدة 10 سنوات في الإمارات بـ 313 دولاراً فقط!

الثلاثاء 28 مايو 2019 05:25 م بتوقيت مسقط

الإقامة لمدة 10 سنوات في الإمارات بـ 313 دولاراً فقط!

أبوظبي - الوكالات

أعلنت حكومة دولة الإمارات رسوم تأشيرات الإقامة المطولة، تبين أنها رسوم رمزية مقارنة مع ما هو قائم في دول العالم.

وتهدف الإقامة الجديدة إلى تعزيز مكانة الدولة لناحية استقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية والمستثمرين.

وتبلغ رسوم إقامة الـ10 سنوات الخاصة بالمستثمرين وكبار العاملين لديهم، وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة ولأسرهم 1150 درهماً أي ما يعادل 313 دولاراً.

كما حددت رسوم تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم عند بلوغهم سن 18 عاماً أو بعد انتهاء دراستهم الثانوية أو الجامعية لمدة عام قابلة للتجديد، بـ100 درهم عن كل فرد، وهي نفس القيمة عند تمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهم لمدة عام، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وتتيح الإمارات أذون دخول طويلة الأمد تمتد 180 يوماً برسوم 1100 درهم، لسفرة واحدة بالنسبة لأصحاب المواهب والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، ولعدة سفرات للمستثمرين من خارج الدولة ورواد الأعمال والطلاب النابغين ذوي القدرات العالية.

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