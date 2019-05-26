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عقاقير جديدة تعالج السرطان نهائياً

الأحد 26 مايو 2019 02:56 م بتوقيت مسقط

عقاقير جديدة تعالج السرطان نهائياً

 

قال كبار علماء المملكة المتحدة، إنه يمكن علاج السرطان نهائياً في غضون عقد من الزمن، باستخدام عقاقير جديدة تسيطر على الأورام وتكبح طبيعتها الفتاكة.

وأوضح البروفيسور، بول وركمان، رئيس معهد أبحاث السرطان في لندن، أن عمله الرائد عالمياً سيجعل السرطان مرضاً يمكن السيطرة عليه.

ويعتقد العلماء أن العقاقير الجديدة ستسمح بالشفاء الفعال من السرطان، والسيطرة عليه كمرض طويل الأجل مثل، فيروس نقص المناعة البشرية أو الربو، خلال عقد من الزمن.

ويعد السرطان فتاكاً لأنه يتكيف مع العقاقير بسرعة، لذا ينمو الورم وينتشر ويصبح غير قابل للشفاء.

ولكن معهد أبحاث السرطان في لندن (ICR) حدد الأسباب، المسؤولة عن بعض هذه التغييرات، وأكد أن العقاقير الجديدة قادرة على وقفها. وقال وركمان إن النتيجة ستكون «علاجاً فعالاً»، في ظل تعرّض مرضى السرطان للعلاج الإشعاعي والكيميائي والجراحة.

 

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