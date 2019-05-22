تفاصيل مبادرة "فرحهم بريالك" على "صوت الرؤية"

الرؤية - مريم البادية

استضافَ برنامج "رمضان جانا"، عطية اليحمدية رئيسة فريق المصنعة الخيري؛ للحديث عن مبادرة كسوة العيد "فرحهم بريالك"، والتي انطلقتْ في شهر رمضان.

وقالتْ اليحمدية إنَّ الفريقَ يعمل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية في الولاية، ويهدف لتقديم المساعدات العينية والنقدية للأسر المعسرة وكفالة الأيتام في أنحاء الولاية.

وتأتي فكرة "فرحهم بريالك" -وهي السنة الثانية على التوالي- لرسم الابتسامة على وجوه الأسر المعسرة المسجلة لدى الفريق والبالغ عددها 100 أسرة؛ وذلك من خلال أظرف وزعها الفريق في المراكز التجارية. وتضيف أنَّ هذه السنة كان الإقبال أفضل من النسخة الأولى؛ وذلك بسبب وعي المجتمع بأهمية التبرع.

وأطلق البرنامج أيضا مسابقة "نثبت" وهي عبارة عن تحدي بين متسابقين، يكون الفائز هو من يجمع أكثر النقاط حتى المرحلة الأخيرة من المسابقة. وشارك في الحلقة معاذ الشكيلي وبدر الحبسي، وتنقسم المسابقة إلى مرحلتين؛ الأولى: "واحد من اثنين" وفيها يُسأل كل متسابق 5 أسئلة متنوعة يجيب عنها بطريقة سريعة وكل إجابة بنقطة واحدة. والمرحلة الثانية: "سؤالين وجاوب"، وهنا يعطَى للمتسابق إجابة معينة ومنها يكوّن المتسابق سؤالًا من هذه الإجابة.