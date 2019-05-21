"قابيل".. إنقاذ أمينة خليل من الموت في الحلقة السابعة عشرة

القاهرة - الوكالات

شهدتْ الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "قابيل"، قتل آدم لزوجته سلمى غرقا في حمام منزلهما، ومُغادرته قبل وصول طارق الذي فشل في إنقاذها، واتَّهمته الشرطة في هذه القضية أيضًا بعدما تعرُّف بواب عمارتها عليه.

عاد آدم (محمد فراج) وسما (أمينة خليل)، إلى شقة صديقهما التي يختبئان بها، واكتشفا أنه كان يخدعهما ولم يحضر أوراق السفر التي كانا في انتظارها، فانتقم منه آدم بإعطائه جرعة مخدرات بها حبوب قاتلة، في الوقت الذي تناولت فيه "سما" منها دون أن تعلم بذلك.

حاول آدم إنقاذ سما، لكنها كانت تبدو كأنها لفظتْ أنفاسها؛ مما دفعه لمحاولة دفنها، وأثناء ذلك عادت إليها الحياة فجأة، ثم دخلت في حالة هستيرية من البكاء، وهي تتذكر والدتها التي كانت تتعلق بها كثيرا.