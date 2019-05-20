"صوت الرؤية" تحتفل بـ"قرنقشوه"

الرؤية - مريم البادية

احتفلتْ إذاعة "صوت الرؤية" بالقرنقشوه؛ وذلك من خلال برنامجيها "رمضان جانا" للمذيعين محمد نصر وأميرة الفليتية، و"قبل الافطار" للمذيعين أحمد الفهدي وزمرد الهنائية؛ في مسابقة أطلقتها بعنوان "قرنقشوه صوت الرؤية"، برعاية "فن زون"؛ حيث شارك فيها عددٌ كبير من الأطفال في مختلف ولايات السلطنة؛ من خلال ترديد مجموعة من الأهازيج المخصصة لهذا اليوم.

يُذكر أنَّ القرنقشوه ارتبطت ارتباطا وثيقا بشهر رمضان المبارك؛ حيث تقام في ليلة منتصف شهر رمضان، وفيها يخرج الأطفال بعد الانتهاء من تناول الإفطار وصلاة المغرب، في مجموعات منظمة يرددون عددًا من الأهازيج؛ مثل: "قرنقشوه يوناس.. أعطونا بيسة حلواه.. دوس دوس طلع غوازيك من المندوس.. حارة حارة طلع غوازيك من السحارة". ويزورون المنازل وينتظرهم فيها الكبار ليستقبلوهم بالهدايا والنقود والمكسرات ليرسموا على وجوههم البهجة.