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شاهد .. كيف تطير "أول طيار من غير ذراعين في العالم"

الإثنين 20 مايو 2019 02:40 م بتوقيت مسقط

شاهد .. كيف تطير "أول طيار من غير ذراعين في العالم"

نشرت شبكة "CNN" تقريراً تتحدث فيه جيسيكا كوكس (36 عاماً)، وهي أول طيار من غير ذراعين في العالم، كما أنها أول شخص من غير ذراعين حاصل على الحزام الأسود من جمعية التايكواندو الأمريكية.

وولدت كوكس في 2 فبراير  1983 في ولاية أريزونا الأمريكية، من دون ذراعين نتيجة لإصابتها بعيبٍ خلقي نادر. بحسب الشبكة، فإنّ "كوكس تعلّمت أن تقود طائرة مستعينة بقدميها فقط، والآن هي تلهم النساء في مجال الطيران في جميع أنحاء العالم".

ولفتت كوكس  إلى أنها "تفعل بقدميها ما يفعله الطيارون الآخرون بأيديهم"، موضحة أنّ "ركوب الطائرات كان يرعبها سابقاً، لكن رحلة واحدة صغيرة غيّرت كل شيء"، وقالت: "اصطحبني الطيار إلى مقدمة الطائرة وكانت فيها أدوات تحكّم مزدوجة. أزال يديه عن أجهزة التحكّم وتركني أقوم بالطيران. من المهم جداً مواجهة كلّ ما يخيفنا".

ولفتت "CNN" إلى أن كوكس "بعد التخرج من جامعة أريزونا في العام 2005، بدأت التدرّب لتصبح قائدة طائرة، لكن الأمر لم يكن سهلاً. كانت تحتاج إلى مدرب طيران خاص. والأهم من ذلك، كانت بحاجة إلى العثور على الطائرة المناسبة التي تتوافق مع قدراتها". وفي العام 2008، أصبحت كوكس مجازة في قيادة طائرة إيركوب (Ercoupe) الرياضية الخفيفة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية.

تؤكد كوكس بحسب موقع "أخبار الآن" أنها "لم تشعر يوماً أنّها مقيّدة خلال نشأتها، ويعود فضل شجاعتها وقوتها إلى عائلتها"، مشيرة إلى أنها "عاشت طفولة طبيعية، والتحقت بمدرسة رسميّة وكانت نشطة جداً في الأنشطة اللامنهجية". وقالت: "من دروس الرقص النقري إلى التايكواندو فالسباحة وعرض الأزياء لفتيات الكشافة، كان لدي بعض الأنشطة أمارسها كل يوم بعد المدرسة".

ومع هذا، فقد حظيت كوكس باهتمام غير مرغوب به في بعض الأحيان بسبب اختلافها عن الآخرين. وعلى الرغم من أنها تعلّمت كيفية استخدام ذراعين اصطناعيين، إلا أنها لم تحب هذا الشعور غير الطبيعي.

 

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