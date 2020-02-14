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عدد ضحايا "كورونا القاتل" يواصل الارتفاع

الجمعة 14 فبراير 2020 02:15 م بتوقيت مسقط

عدد ضحايا "كورونا القاتل" يواصل الارتفاع

 

بكين - الوكالات

أعلنت الصين اليوم الجمعة تأكيد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و121 حالة وفاة جديدة في البر الصيني الرئيسي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 63 ألفا و851 حالة، ويخضع نحو 55 ألفا و748 للعلاج حاليا، بينما توفي 1380 شخصا.

وفي وقت سابق يوم الجمعة أعلن إقليم هوبي، مركز تفشي "كورونا" في الصين، عن 4823 إصابة جديدة و116 حالة وفاة في الإقليم.

وأبلغ إقليم هيلونغجيانغ في شمال شرق البلاد عن حالتي وفاة جديدتين، بينما كانت الوفيات الأخرى في إقليمي آنهوي وخنان وبلدية تشونغتشينغ.

وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن جهود بلاده مكنت من الحيلولة دون انتشار "كورونا" حول العالم، مشيرا إلى أن ما لا يزيد عن 1% من حالات الإصابة تم رصدها خارج حدود الصين.

وأضاف فانغ خلال زيارة إلى ألمانيا، أن عدد حالات الإصابة الجديدة خارج مقاطعة هوبي، مركز اندلاع "كورونا" ينخفض منذ 10 أيام متتابعة، بينما عدد المتعافين في ازدياد، وقال إن الإحصاءات والوقائع "تظهر إمكانية السيطرة على الوباء وشفاء المرضى".

 

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