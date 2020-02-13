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وفد السلطنة في ضيافة الطيب

تنسيق وعظي بين "الأوقاف" والأزهر الشريف

الخميس 13 فبراير 2020 08:57 ص بتوقيت مسقط

تنسيق وعظي بين "الأوقاف" والأزهر الشريف

القاهرة - العمانية

عقدتْ لجنة التعاون المُشترك بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والأزهر الشريف اجتماعها الثامن عشر في مشيخة الأزهر بجمهورية مصر العربية، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي أمين عام بمكتب الإفتاء رئيس الجانب العماني، ومعالي الدكتور صالح عباس جمعة وكيل الأزهر رئيس الجانب الأزهري.

وأكَّد الدكتور وكيل الأزهر عُمق العلاقات التاريخية العمانية-المصرية، وقوة الصلة بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والأزهر الشريف، وأهمية التعاون المشترك بين الجانبيْن بما يخدم المصلحة العامة، وأهمية التنسيق في مجال الوعظ والدعوة وتبادل البرامج التدريبية المشتركة. كما أكد أهمية التواصل المستمر بين الجانبين؛ إذ إنهما يمثلان صورة راقية لبيان معالم الوسطية والسماحة والاعتدال في الإسلام.

والتقى وفد السلطنة -برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي- فضيلة الإمام الأكبر أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك؛ بما يعزز التعاون في المجالات الدينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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