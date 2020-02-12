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حقيقة تسجيل أول حالة وفاة بـ "كورونا" في إيران

الأربعاء 12 فبراير 2020 02:09 م بتوقيت مسقط

حقيقة تسجيل أول حالة وفاة بـ "كورونا" في إيران

طهران - الوكالات

كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن وفاة امرأة (63 عاما) في أحد مشافي العاصمة طهران كانت تحمل أعراضا تشبه أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وتلقت تلقت الشرطة بلاغا بوفاة امرأة بشكل مثير للشبهة في أحد مشافي طهران، وبدأت الشرطة تحقيقاتها على الفور، بناء على المعلومات الأولية ووفقا لأقوال الفريق الطبي في المشفى فإنه يحتمل أن تكون الوفاة بسبب الإصابة بـ"فيروس" كورونا.

وقد تم عرض الجثة على الطب العدلي لمتابعة التحقيقات.

من جانبه نفى مدير دائرة العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية صحة الأنباء، قائلا: "التقارير بشأن وفاة امرأة نتيجة إصابتها بفايروس كورونا غير صحيحة لأنه لم يتم تسجيل أي أعراض للإصابة بالفايروس في ايران حتى الآن".

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية أن الفحوص التي تم إجراؤها على الطلاب الإيرانيين العائدين من مدينة ووهان الصينية تشير إلى عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" لكنهم سيبقون في الحجر الصحي لأسبوع آخر.

 

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