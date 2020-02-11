تغريم "آبل" 21 مليون جنيه إسترليني لإبطائها "آيفون"

ترجمة - رنا عبدالحكيم

فرضتْ هيئة مُراقبة المنافسة والاحتيال في فرنسا غرامة 25 مليون يورو (21 مليون جنيه إسترليني)، على شركة آبل؛ بسبب إبطائها سرًّا لأجهزة الآيفون القديمة.

وقالت الهيئة إنَّ مستخدمي آيفون "لم يبلغوا أن تثبيت تحديثات iOS (10.2.1 و11.2) قد يبطئ أجهزتهم"، لكن شركة آبل -التي اعترفت بهذه الممارسة في العام 2017- أكدت أنها حلت المشكلة مع الجهة المنظمة.

وقالت صحيفة "إندبندنت" إن الشركة ستقوم بعرض إشعار حول المشكلة على موقعها الإلكتروني باللغة الفرنسية لمدة شهر. وقالت آبل إن الإجراء كان لإطالة عمر أجهزتها، بدلاً من تشجيع العملاء على شراء طراز جديد.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل: "كانت جميع أعمالنا في خدمة المستخدم، ولا يمكنني التأكيد على ذلك بدرجة كافية، ربما كان ينبغي لنا أن نكون أكثر وضوحًا في وقت ما، ولكن أفعالنا كانت دائمًا أنقى".