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"كيكو".. فرع جديد لعلامة الجمال الإيطالية في مسقط

الثلاثاء 11 فبراير 2020 06:04 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

افتتحتْ "كيكو ميلانو" -علامة الجمال الإيطالية الرائدة- أوَّل متجر لها في مسقط، وتُعدّ "كيكو ميلانو" العلامة التجارية الرائدة في مجال المكياج في إيطاليا. ومن خلال خبرتها وكفاءتها في عالم مستحضرات التجميل على مدار أكثر من 21 عامًا، نشرت "كيكو" لمسة الجمال الإيطالية حول العالم عبر طرح مجموعات مكياج من الأجرأ والأكثر تنوعًا على الإطلاق، تتيح للجميع إمكانية التعبير بحرية عن قدراتهم الإبداعية الداخلية.

وتعتد "كيكو" بتراثها الإيطالي الذي حدَّد معايير الجمال العالمية منذ فترة تفوق مدى ذاكرة معظم المؤرخين. وانسجامًا مع تراث منشأ العلامة، فإنَّ مُستحضرات "كيكو" تصنع بالكامل في أوروبا، مع الإشارة إلى أنَّ إنتاج غالبيتها العظمى يتم في إيطاليا، ويجمع التكنولوجيا الرائدة والجودة بالإبداع اللامتناهي.

وقد حافظتْ "كيكو ميلانو" على الصدارة في مجال تحديد اتجاهات الموضة، مبتكرة مجموعة واسعة من المستحضرات عالية الجودة بأسعار معقولة تكاد لا تُضاهى؛ لتجعل بذلك حلم الجمال الإيطالي في متناول الجميع، ولتنال كذلك حظوة خاصة لدى إخصائيي المكياج والمشاهير حول العالم.

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