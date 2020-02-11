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شاهد بالفيديو.. كيف ظهر الرئيس الصين بعد تفشي "كورونا"

الثلاثاء 11 فبراير 2020 02:39 م بتوقيت مسقط

شاهد بالفيديو.. كيف ظهر الرئيس الصين بعد تفشي "كورونا"

بكين - الوكالات

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، على ضرورة النصر الحاسم في حرب الشعب ضد مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وزار الرئيس الصيني مرتديا قناعا طبيا، مجمعا ومستشفى ومركزا محليا، للسيطرة على كورونا والوقاية منه في بكين.

وقال شي إن الوضع في الوقت الحالي لا يزال خطيرا للغاية، معربا عن ثقته في أن الصين يمكنها تحقيق النصر التام في الحرب ضد الفيروس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وتوّجه شي إلى أنهوالي في ناحية تشاويانغ لمتابعة إجراءات الوقاية والسيطرة على المستوى الأولي، وأكد على دور المجتمع في احتواء انتشار الفيروس على نحو فعّال.

 وفي مستشفى بكين ديتان (مؤسسة مخصصة لعلاج الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس)، تابع شي علاج المرضى في المستشفى بمركز المراقبة، وتحدث مع الطاقم الطبي في الخدمة عبر الفيديو.

ودعا شي أفراد الأطقم الطبية إلى مواصلة تحسين خطة التشخيص والعلاج، وإنقاذ المرضى بأي ثمن، كما ذكّرهم بضرورة حماية أنفسهم.

وقال شي متحدثا إلى المسؤولين الذين يكافحون الفيروس في ووهان، بؤرة  تفشي كورونا عبر الفيديو إن "ووهان مدينة بطولية، وأهالي هوبي ووهان أبطال لم تستطع أية صعوبة أو أي خطر هزيمتهم على مدار التاريخ".

 

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