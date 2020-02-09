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"الوجه المحروق".. صور مزيفة لترامب على "تويتر"

الأحد 09 فبراير 2020 09:03 م بتوقيت مسقط

"الوجه المحروق".. صور مزيفة لترامب على "تويتر"

 

ترجمة- رنا عبدالحكيم

انتشرت كالنار في الهشيم على تويتر، صورة مزيفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يبدو بشعر أشعث وبشرة بلون برونزي، كأنه تعرض لشمس حارقة، وتصدر هاشتاج باسم #orange face الوسوم الأكثر تداولا على الموقع.

ونُشرت هذه الصورة بعد ظهر الجمعة الماضي على أحد الحسابات على تويتر، يحمل اسم White House Photos والذي يصف نفسه بأنه حساب "مراسل البيت الأبيض ومصور وصحفي وشاعر". وقام ذلك الحساب بتغريد نسخة بالأبيض والأسود من الصورة بعد ذلك بوقت قصير، مع التعليق: "اليوم، كان دونالد ترامب يرقص مع غروب الشمس والرياح القوية عندما كان يمشي إلى المكتب البيضاوي من ’مارينز وان‘ في جنوب الحديقة، تصوير ويليام مون في البيت الأبيض في 7 فبراير 2020".

ترامب، المعروف بأنه حساس تجاه مظهره، لم يتجاهل هذه الصورة وقال على تويتر يوم السبت: "المزيد من الأخبار المزيفة. من الواضح أن هذه الصور قد تم العبث بها، والرياح كانت قوية والشعر يبدو جيدًا؟ إنكم تفعلون أي شيء للحط من قدري!".

وعلق الحساب على الصور بأنها لم تتعرض لأي تعديل، وأنها حقيقة، لكن تم استخدام تطبيق صور هاتف آبل الذكي لضبط الصورة.

ولم يكن مستخدمو الانترنت قلقين بشأن صحة الصورة من عدمها أو مشاعر ترامب الذي شعر بالإهانة. وعلق أحد المستخدمين "وصمة المساءلة لا تغسل أبداً".

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