بنك مسقط يخصص 4 فروع لخدمة المؤسسات الحكومية والشركات

مسقط - الرؤية

خصَّص بنك مسقط 4 فروع لتقديم الخدمات للمؤسسات الحكومية والشركات؛ وهي: فرع الأعمال المصرفية للمؤسسات الحكومية والشركات في الحي التجاري بروي بمحافظة مسقط، وفرع أبراج النهضة بمنطقة غلا بولاية بوشر، وفرع صحار بمحافظة شمال الباطنة، وفرع صلالة بمحافظة ظفار.

واختار بنك مسقط هذه الفروع ومواقعها بعد دراسة ميدانية للسوق؛ لتكون قريبة من مختلف المؤسسات والشركات التي تعمل في مجالات متعددة، فضلا عن قربها من المناطق الصناعية والمناطق الحرة. ويعد بنك مسقط البنك الوحيد الذي لديه فرع مخصص للمؤسسات الحكومية والشركات في ولاية صحار، ويأتي ذلك حرصا من البنك على توفير الخدمات لزبائنه في كافة محافظات السلطنة.

ويتضمَّن كل فرع عددا من الأقسام المتخصصة في تقديم الخدمات للمؤسسات الحكومية والشركات؛ مثل: قسم خدمات القروض الصغيرة والمتوسطة، وقسم التجارة الدولية، وقسم للقروض التجارية. وتحرص إدارات هذه الفروع على تقديم خدمات متكاملة وشاملة للمؤسسات الحكومية والشركات بشكل سريع وبجودة عالية.

وتتميَّز هذه الفروع بوجود كوادر عمانية ذات خبرة ومؤهلة لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات المصرفية، وتقديم الاستشارات وطرح الحلول في مجال تقديم الاعمال المصرفية، وتقديم قيمة مضافة لزبائن البنك من المؤسسات الحكومية والشركات بمختلف مستوياتها.

وقال طارق عتيق بن عبدالمعيد نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية ببنك مسقط: نولي قطاع المؤسسات الحكومية والشركات أهمية وأولوية كبرى؛ بهدف توفير مختلف التسهيلات والخدمات المصرفية التي تحتاجها المؤسسات لتطوير أعمالها. ونعمل في بنك مسقط كشركاء لهذه المؤسسات في تحقيق النجاح والتقدم؛ لذلك نحرص دائما على تطوير خدماتنا وأعمالنا لتواكب مختلف المستجدات والتطورات. وخلال الفترة الماضية، عززنا تواصلنا مع هذه المؤسسات من خلال الفعاليات واللقاءات المشتركة والاتفاقيات المختلفة التي تهدف لطرح خدمات ومنتجات وتسهيلات تلبي احتياجاتهم، وتُسهم في تنمية وتطوير المؤسسات، كما تسهم في إنجاز معاملاتها المالية بشكل سريع ومنظم وآمن.

وأضاف نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية: إنَّ البنك لديه فريق متخصص يتمتع بكفاءة وخبرة في هذا المجال، ونحرص من خلال الفريق على متابعة احتياجات المؤسسات بشكل مستمر، ودراستها والعمل على طرح الخدمات والحلول المصرفية التي تناسب هذه الاحتياجات، مع الاستفادة من تقدم وتطور التكنولوجيا وتقنية المعلومات في تقديم هذه الخدمات. كما يحرص فريق البنك على متابعة كافة المستجدات الخاصة بقطاعي المؤسسات الحكومية والشركات؛ بهدف مواكبة التطورات التي تحدث في هذا القطاع.