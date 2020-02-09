تغيير مسار ناجح لرحلة "الطيران العماني" إلى تركيا

مسقط - الرؤية

أَوْضَح الطيران العُماني أسبابَ تغيير مسار رحلة زيورخ - مسقط إلى تركيا. وقال -في بيان، أمس: إن رحلة الطيران العماني رقم (WY 154) المجدولة على خط زيوريخ - مسقط، تعرضت لانخفاض الضغط في المقصورة، وكإجراء سلامة وقائي مُتبع في مثل هذه الحالات تم تغيير مسار الرحلة، وهبطت بسلام في مطار دياربكر بتركيا، وكان جميع الضيوف وأطقم الضيافة على متنها بخير. وتم توفير فنادق لإقامة الضيوف في دياربكر ريثما تصل الطائرة البديلة.

وعمل فريق خدمات المطار -التابع للطيران العماني- جنباً إلى جنب مع السلطات المحلية في دياربكر؛ لضمان راحة الضيوف، وتأمين رحلة عودة سلسة وآمنة لهم إلى مسقط. واعتذر الطيران العماني عن أي إزعاج قد سبَّبه هذا العطل الفني، مؤكدا أن سلامة الضيوف والأطقم الجوية هي رأس أولويات الشركة.