خطة توفير للتعليم بالتعاون بين بنك مسقط و"أكسا للتأمين"

مسقط - الرؤية

يُعزِّز بنك مسقط التعاون مع شركة أكسا للتأمين لتدشين خطة توفير للتعليم (AXA Aspire) مُتاحة لجميع زبائن البنك، وتسمح للزبائن بالتوفير على أقساط منتظمة، والحصول على أفضل تعليم لأبنائهم مهما تغيرت الظروف.

وتعدُّ خطة التوفير التعليمية من أكسا مُترابطة، وتجمع بين المدخرات بسياسة واحدة، ويجري استثمار الأقساط المدفوعة في أسواق رأس المال وفقا لخيار الاستثمار المحدد بعد تقييم ملف الزبون، بالتشاور مع مستشار مالي لدى أكسا للتأمين، ويجري تخصيص إستراتيجية التوفير بناء على الأهداف المالية الشخصية، والمدة الزمنية والملف الشخصي للفوائد؛ لذلك ترتبط قيمة العوائد والفوائد التي يحصل عليها الفرد بأداء خيارات الاستثمار المحددة.

وتوفر أكسا للزبائن إمكانية الوصول للعديد من خيارات الاستثمار، والتي تنبع من إستراتيجيات الاستثمار المختلفة والتي تختلف في درجة فوائدها كما تعتمد على صندوق الدولار الأمريكي النقدي.

وتسمح الخطة باختيار مدفوعات شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية على مدار فترة تتراوح من 5 إلى 25 عامًا، ويملك الزبائن الخيار بالدفع بالريال العماني أو الدولار الأمريكي. وأفضل جزء من هذه الخطة كونها مرنة للغاية؛ كونها توضح التغييرات المحتملة في احتياجات الزبائن وظروفهم المستقبلية، ووفقا لذلك تتوفر تسهيلات بتخفيض وإيقاف دفع الاقساط دون رسوم؛ وذلك كلما تغيرت ظروف الزبون واحتياجاته. وتسمح خطة التوفير هذه بأن يضمن الوالدان مستقبلا أفضل لأبنائهما.

وقال عبدالله بن تمان المعشني نائب مدير عام المبيعات وتطوير المنتجات ببنك مسقط: إن البنك رائد في طرح المنتجات التي تلبي احتياجات الزبائن المختلفة، وتستجيب مثل هذه المنتجات الفريدة للمتطلبات الحقيقية للزبائن التي تجمع بين المدخرات والتأمين على الحياة بموجب سياسة واحدة متكاملة للزبائن في السلطنة.

وقال جوناثان جين مدير أول الشراكات والمدير العام لأكسا عُمان والبحرين: نفخر بتقوية علاقاتنا مع بنك مسقط ومواصلة تقديم منتجات جديدة. ولطالما كُنا في أكسا مؤمنين بضرورة تمكين الناس من عيش حياة أفضل. ومن خلال تقديم هذه الخطة التوفيرية للتعليم، نأمل أن يتمكن زبائن بنك مسقط، خاصة معيلي الأسر الشابة، من الاستمتاع براحة بال تامة بفضل تخطيطهم للغد وضمان مستقبل أفضل لأبنائهم وعائلاتهم.