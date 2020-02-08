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بالفيديو.. شرطي يطلق النار عشوائيا ويقتل 10 في تايلاند

السبت 08 فبراير 2020 05:41 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. شرطي يطلق النار عشوائيا ويقتل 10 في تايلاند

 

بانكوك- رويترز

قالت الشرطة التايلاندية إن جنديا قتل عشرة أشخاص على الأقل في إطلاق نار عشوائي اليوم السبت في مدينة ناكهون راتاسيما بشمال شرق البلاد وإنه لا يزال طليقا.

وذكرت وسائل إعلامية إن 12 شخصا لقوا حتفهم في إطلاق الرصاص الذي يعد حدثا نادرا في تايلاند باستثناء أقصى جنوبها الذي يشهد تمردا منذ عقود.

وكتب الجندي الذي تشتبه به الشرطة على صفحته على فيسبوك في وقت سابق من اليوم "الموت حتمي للجميع". ونشر أيضا صورة ليده فيما يبدو ممسكة بسلاح.

وقال المتحدث باسم الشرطة في رسالة للصحفيين إن الجندي أطلق النار في أماكن مختلفة بالمدينة التي تبعد أكثر من 250 كيلومترا عن العاصمة بانكوك.

وقالت الشرطة إن الجندي لا يزال قريبا من مركز تسوق وإنه طليق حتى الآن.

وبثت وسائل إعلام محلية لقطات للجندي وهو يخرج من سيارة أمام مركز للتسوق ويطلق سلسلة طلقات والناس يجرون. وأمكن سماع دوي الطلقات في الفيديو.

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