الجمعة, 07 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

منظمة الصحة تحذر من نقص أدوات الحماية من فيروس كورونا

الجمعة 07 فبراير 2020 05:35 م بتوقيت مسقط

منظمة الصحة تحذر من نقص أدوات الحماية من فيروس كورونا

جنيف- رويترز

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الجمعة إن العالم يواجه نقصا في الملابس والأقنعة والقفازات وغيرها من أدوات الحماية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأبلغ المجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف أن المنظمة ترسل أجهزة فحص وأقنعة وقفازات وكمامات وملابس لجميع المناطق.

وقال "لكن العالم يواجه نقصا حادا في أدوات الحماية الشخصية">  وأضاف "هذا المساء سأتحدث مع شبكة سلاسل إمداد مكافحة الأوبئة لتحديد مناطق الأزمات وإيجاد حلول والسعي لتوزيع عادل للمعدات". وأضاف أنه حتى السادسة صباحا بتوقيت جنيف (0500 بتوقيت جرينتش) كانت هناك 31211 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين و637 حالة وفاة إضافة إلى 270 إصابة في 24 دولة أخرى وحالة وفاة واحدة.

وتابع "في اليومين الماضيين تم الإبلاغ عن حالات إصابة أقل بالعدوى في الصين وهذا نبأ طيب لكننا نحذر من تأويل ذلك بأكثر مما يحتمل، قد ترتفع الأعداد مجددا".

الكلمات المفتاحية
#فيروس كورونا #الصين #منظمة الصحة العالمية

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 يناير 2020

"مجلس الصحة الخليجي" يصدر بيانا حول فيروس "كورونا"

المزيد

26 يناير 2020

طوارئ في الصحة استعدادا لمواجهة فيروس كورونا

المزيد

04 أكتوبر 2016

حلقة علمية حول الرعاية الصيدلانية للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة

المزيد

04 أبريل 2017

"منظمة الصحة": "كورونا" ينتشر مجددًا في السعودية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

طائرة ركاب سورية تنجو من كارثة جوية بسبب إسرائيل

دولي - أخبار

تحذير.. جفاف الموارد المالية ينتظر دول الخليج

دولي - اقتصاد

سعر نفط عمان يعاود الانخفاض

الاقتصاد - محلي

تصويت تاريخي يبرئ ترامب وينهي "عاصفة العزل"

دولي - أخبار

"جنون البقر" يعاود الظهور

دولي - أخبار

طبيبة عمانية تنجح في ابتكار طرق ناجعة لتشخيص "التوحد"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة