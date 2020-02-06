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بسبب "سفينة كورونا".. تايوان تمنع السفن السياحية من الرسو

الخميس 06 فبراير 2020 10:38 ص بتوقيت مسقط

بسبب "سفينة كورونا".. تايوان تمنع السفن السياحية من الرسو

وكالات – الرؤية

منعت السلطات الصحية في تايوان كل السفن السياحية الدولية من الرسو في موانئ الجزيرة اعتبارا من اليوم الخميس، وسط تزايد المخاوف من تفشي فيروس كورونا، وبعدما أثبتت الفحوص إصابة 10 أشخاص آخرين بالفيروس على سفينة تحت الحجر الصحي في اليابان.

وكثير من السياح على متن السفينة اليابانية دخلوا تايوان في جولة ليوم واحد بعدما رست في ميناء كيلونج الشمالي في 31 يناير وفقا لسلطات الهجرة.

وقالت وسائل إعلام محلية إنهم زاروا على الأرجح عدة مواقع سياحية شهيرة في تايبه.

ومنعت اليابان أكثر من 2500 سائح يستقلّون سفينة سياحيّة، ونحو ألف من أفراد طاقمها من الرسو في موانئها، بعدما تبيّن وجود 10 إصابات بالفيروس على متن السفينة التي وضعت في الحجر الصحي لـ14 يوما.

وأعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 73 وفاة و3694 إصابة جديدة بالفيروس في إقليم هوبي مركز انتشار الوباء، ليرتفع عدد الإصابات في سائر الصين إلى 28018 إصابة مؤكدة.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 563 شخصا، وعدد الأشخاص المصابين بالفيروس إلى 19665 في الأراضي الصينية.

 

الكلمات المفتاحية
#كورونا #سفن #اليابان

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