الأربعاء, 05 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

وزارة الصحة تعلن "حالة الطوارئ" بمنافذ العبور

الأربعاء 05 فبراير 2020 02:03 م بتوقيت مسقط

وزارة الصحة تعلن "حالة الطوارئ" بمنافذ العبور

 

مسقط - الرؤية

قالت وزارة الصحة في بيان رسمي تم نشره على حساب الوزارة بـ "تويتر"، "إنه نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد في جمهورية الصين الشعبية وفي إطار الجهود التي تبذلها الوزارة؛ للتصدي ومواجهة هذا الوباء، فإن الوزارة تقوم بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ العبور الجوية والبرية والبحرية وهي فرز القادمين من جمهورية الصين الشعبية عن طريق الكادر الصحي المتواجد في منافذ العبور.

وأن الوزارة سوف تقوم بتوزيع استمارة الإفصاح الذاتي للقادمين عبر منافذ العبور المختلفة والتي تشمل معلومات عن تاريخ السفر ووجود أية أعراض تنفسية، والمعاينة الصحية للقادمين من جمهورية الصين مباشرة أو العابرين بها خلال فترة 14 يوما من تاريخ وصولهم وكذلك تحويل القادمين ممن يشتبه بإصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد إلى مؤسسات الرعاية الصحية لإجراء الفحص المخبري وتلقي العناية الطبية مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية ومكافحة العدوى.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات في منافذ العبور تشمل في الوقت الحالي القادمين من جمهورية الصين الشعبية أو العابرين بها خلال 14 يوما من تاريخ وصولهم تماشيا مع توصيات المنظمات الدولية

الصحة

واختتمت الوزارة بيانها، بأنه لا يتم أخذ عينات الفحص المخبري لفيروس "كورونا" داخل عيادات منافذ العبور، وإنما يتم تحويل الحالات المشتبه بها إلى مؤسسات الرعاية الصحية.

الكلمات المفتاحية
#الصحة #عمان #الخليج #كورونا #السلطنة #الصين

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 يوليو 2016

عروض صيفية على إطارات "بريم ويل" بمنافذ "فيرست ستوب" و"تاير كير بلس"

المزيد

14 نوفمبر 2015

بالفيديو: 126 قتيلا إثر الهجمات الإرهابية في باريس .. وفرنسا تعلن حالة الطوارئ

المزيد

30 مايو 2018

جهود ملموسة لقطاعات وزارة الصحة للحد من تداعيات الأنواء المناخية.. وخطط الطوارئ تسهم في كفاءة الأداء

المزيد

15 ديسمبر 2018

وزارة الصحة تعلن عن مناطق التقصي الحشري عن بعوضة "الزاعجة المصرية" بمسقط

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وزارة الصحة تعلن "حالة الطوارئ" بمنافذ العبور

دولي - أخبار

سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

الاقتصاد - محلي

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

بالصور.. الكوادر الوطنية تتدرب على إنترنت الأشياء في بولندا

الاقتصاد - محلي

تأثيرات اقتصادية "متواضعة" لفيروس كورونا على النمو العالمي

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

السلطنة تناقش مع دول الخليج إنشاء "شبكة مشتركة" لتعزيز التعاون في التنافسية ومنع الاحتكار

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

انخفاض أسعار الوقود لشهر فبراير 2020 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

من ضمنها وفاة السلطان قابوس .. أبرز 10 أحداث في يناير 2020

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة