وزارة الصحة تعلن "حالة الطوارئ" بمنافذ العبور

مسقط - الرؤية

قالت وزارة الصحة في بيان رسمي تم نشره على حساب الوزارة بـ "تويتر"، "إنه نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد في جمهورية الصين الشعبية وفي إطار الجهود التي تبذلها الوزارة؛ للتصدي ومواجهة هذا الوباء، فإن الوزارة تقوم بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ العبور الجوية والبرية والبحرية وهي فرز القادمين من جمهورية الصين الشعبية عن طريق الكادر الصحي المتواجد في منافذ العبور.

وأن الوزارة سوف تقوم بتوزيع استمارة الإفصاح الذاتي للقادمين عبر منافذ العبور المختلفة والتي تشمل معلومات عن تاريخ السفر ووجود أية أعراض تنفسية، والمعاينة الصحية للقادمين من جمهورية الصين مباشرة أو العابرين بها خلال فترة 14 يوما من تاريخ وصولهم وكذلك تحويل القادمين ممن يشتبه بإصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد إلى مؤسسات الرعاية الصحية لإجراء الفحص المخبري وتلقي العناية الطبية مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية ومكافحة العدوى.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات في منافذ العبور تشمل في الوقت الحالي القادمين من جمهورية الصين الشعبية أو العابرين بها خلال 14 يوما من تاريخ وصولهم تماشيا مع توصيات المنظمات الدولية





واختتمت الوزارة بيانها، بأنه لا يتم أخذ عينات الفحص المخبري لفيروس "كورونا" داخل عيادات منافذ العبور، وإنما يتم تحويل الحالات المشتبه بها إلى مؤسسات الرعاية الصحية.