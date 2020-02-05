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"آبل" تكشف عن "خدمة منزلية" لإصلاح هواتف آيفون

الأربعاء 05 فبراير 2020 12:11 ص بتوقيت مسقط

"آبل" تكشف عن "خدمة منزلية" لإصلاح هواتف آيفون

 

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ستأتي آبل الآن إلى منزلك لإصلاح هاتف ايفون الخاص بك، كان ذلك عنوان تقرير نشرته صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، بعدما كشف عملاق الهواتف الأمريكية عن خدمة جديدة تتيح للمستخدمين إصلاح هواتفهم المعطلة في منازلهم، بدلاً من الاضطرار إلى التوجه إلى متجر آبل أو إرسالها إلى الشركة.

وسيرى المستخدمون الذين يمكنهم الحصول على الخدمة الجديدة هذه القائمة عند قيامهم بحجز إصلاح على موقع آبل الإلكتروني. وإضافة إلى الخيار التقليدي، سيرون خيار "الخدمة في الموقع"، ويمكن حجز الزيارة عبر الموقع الإلكتروني. ويمكن حجز الزيارة بنفس طريقة تنظيم أي إصلاح آخر. لكن الشركة قالت إنّ العملاء سيدفعون رسومًا إضافية مقابل هذه الخدمة.

وتتوفر الخدمة حاليا في 6 ولايات أمريكية فقط وهي سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس ونيويورك وشيكاغو وهيوستن ودالاس، كما إنّها متوفرة فقط لعدد محدود من المشكلات، مع تغطية شاشات ايفون المكسورة دون استبدال بطاريات ايفون أو غيرها من القطع. ويتم تنفيذ الإصلاحات بالفعل بواسطة شركةGo Tech Services، بدلاً من آبل نفسها.

وتقدم شركة آبل بالفعل خدمة تسمى Applecare for Enterprise، والتي تسمح للمستخدمين بالدفع للشركة لكي تقوم بالإصلاحات في الموقع الذي يختاره العميل. لكن هذا يقتصر على الشركات الكبيرة، وليس الأفراد.

الكلمات المفتاحية
#آبل #آيفون

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