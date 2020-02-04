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"خطيبة خاشقجي" تظهر اليوم في الكونجرس

الثلاثاء 04 فبراير 2020 10:45 ص بتوقيت مسقط

"خطيبة خاشقجي" تظهر اليوم في الكونجرس

واشنطن - الوكالات

تلقت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، دعوة لحضور الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الكونجرس، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال النائب الديمقراطي، جيري كونولي، في بيان، إنه دعا جنكيز لتكون ضيفة خلال خطاب "حالة الاتحاد" لترامب في الكونجرس.

وأردف: "شجاعة جنكيز في الحضور للكونجرس، ستكون بمثابة دعوة إلى الرئيس لضرورة تحمل المسؤولية تجاهها، وتجاه جريمة مقتل الصحفي المحترم والإصلاحي، الذي كان مقيما بالولايات المتحدة".

وأفاد بأن الكونجرس قام بما يجب عليه فيما يخص جريمة خاشقجي، والآن جاء الدور على ترامب للقيام بما يجب عليه.

وفي 2 أكتوبر 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية على يد فريق أمني سعودي، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وأعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات.

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