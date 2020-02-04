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الديمقراطيون يصفون ترامب بأنه خطر على الديمقراطية الأمريكية

الثلاثاء 04 فبراير 2020 10:19 ص بتوقيت مسقط

الديمقراطيون يصفون ترامب بأنه خطر على الديمقراطية الأمريكية

واشنطن – رويترز

حث الديمقراطيون الذين يمثلون الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ على إدانته وقالوا إنه ينبغي عزله لحماية الديمقراطية الأمريكية.

واختتم النائب آدم شيف المرافعات النهائية التي طرحها أعضاء مجلس النواب السبعة الذين يمثلون الادعاء في المحاكمة، وذلك بعدما وصف محامو الرئيس القضية بأنها ذات دوافع سياسية ولا أساس لها.

وقال شيف أمام أعضاء مجلس الشيوخ "أثبتنا أن دونالد ترامب مذنب. عليكم الآن الالتزام بنزاهة العدالة وإدانته".

وأضاف "لقد غدر بأمننا القومي وسيفعل هذا مجددا. لقد تلاعب بانتخاباتنا وسيفعل هذا مجددا، لن تغيروا منه. لن تقدروا على تقييده" وتابع "أي رئيس بمنأى عن المحاسبة خطر على قلب ديمقراطيتنا النابض".

ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو ويهيمن عليه الجمهوريون تصويتا بشأن عزل ترامب من منصبه، ويبدو من المؤكد أن يبرئه المجلس إذ يتطلب عزله موافقة ثلثي الأعضاء. ولم يطالب أي من الجمهوريين الثلاثة والخمسين بمجلس الشيوخ بإدانته.

وقال النائب الديمقراطي جيسون كرو أمام مجلس الشيوخ "أقول لكم باسم مجلس النواب إن واجبكم يحتم عليكم إدانة الرئيس ترامب".

وأضاف أنه سيكون لنتيجة المحاكمة أثر دائم "ليس فقط على هذا الرئيس ولكن على كل الرؤساء في المستقبل، ما إذا كان منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية فوق القانون".

ونفى ترامب ارتكاب مخالفات ووصف مساءلته بأنها محاولة من الديمقراطيين للإطاحة به.

وبعد انتهاء المرافعات الختامية سيكون بوسع أعضاء مجلس الشيوخ إلقاء كلمات بشأن هذه المسألة حتى يوم الأربعاء عندما يجري تصويت نهائي في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21 بتوقيت جرينتش) بشأن ما إذا كان ترامب مذنبا في الاتهامات الموجهة له ويجب إعفاؤه من منصبه، ووصف عدة جمهوريين بمجلس الشيوخ تصرفات ترامب بأنها خاطئة وغير لائقة لكنها لا تستوجب المساءلة.

 

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