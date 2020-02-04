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وفاة 14تلميذاً وجرح 39 أثناء تدافعهم نهاية اليوم الدراسي بكينيا

الثلاثاء 04 فبراير 2020 10:04 ص بتوقيت مسقط

وفاة 14تلميذاً وجرح 39 أثناء تدافعهم نهاية اليوم الدراسي بكينيا

نيروبي -رويترز

قال مسؤولون إن 14 تلميذا لقوا حتفهم أثناء تدافعهم للنزول على سلم في نهاية اليوم الدراسي بمدرسة ابتدائية بغرب كينيا.

 واكد  قائد شرطة المنطقة الغربية بيريس كيماني إن ما لا يقل عن 39 تلميذا أصيبوا بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع بمدرسة كاكاميجا الابتدائية.

وقال وزير التعليم جورج ماجوها لمحطة سيتيزن التلفزيونية "فقدنا 14 منهم"

وقالت ديلي نيشن إن بعض الأطفال سقطوا من الطابق الثالث أثناء اندفاعهم.

وأوضح  بيتر أبواو المتحدث باسم الصليب الأحمر الكيني ”بينما كان الأطفال يتأهبون للعودة لمنازلهم من المدرسة حدث تدافع أثناء نزولهم من على الدرج.

 

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