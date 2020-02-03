"ميثاق" يواصل تنفيذ برنامج "المستثمر الصغير" لتعزيز الثقافة المالية

مسقط - الرؤية

يُواصل ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز عُمان تنفيذ برنامج "المستثمر الصغير" الذي يستهدف تدريب 10000 طالب وطالبة من الصفين السابع والثامن في المدارس الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز الثقافة المالية بين الطلبة، بالتعاون مع المركز الوطني للتوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم.

وتمَّ تنفيذ البرنامج في مدارس جنوب وشمال الشرقية والظاهرة ومسندم والداخلية وجنوب الباطنة وظفار وسيواصل ميثاق للصيرفة الإسلامية تنفيذ البرنامج في مدارس أخرى خلال الفصل الثاني للعام الدراسي 2019/2020، بمحافظات شمال الباطنة والبريمي ومسقط والوسطى وفق جدول مُعد من قبل مؤسسة إنجاز عمان وبالتعاون مع المركز الوطني للتوجيه المهني.

وتتقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية ومؤسسة إنجاز عُمان بالشكر والتقدير للمركز الوطني للتوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم على دعمه واهتمامه بتنفيذ البرنامج من خلال التنسيق مع مختلف مدارس السلطنة والتعاون المثمر لتحقيق أهداف البرنامج. إلى جانب توجيه الشكر إلى أخصائيي التوجيه المهني في المدارس المشاركة تقديرا لدورهم الكبير ومشاركتهم وتعاونهم في إنجاح برنامج "المستثمر الصغير" الذي يحظى باهتمام كبير من قبل المدارس.

ويهدف برنامج "المستثمر الصغير" من ميثاق للصيرفة الإسلامية إلى إفادة عدد كبير من الطلبة والطالبات من الخدمات التعليمية والتثقيفية التي يُقدمها البرنامج، خاصة طلبة المدارس في الصفين السابع والثامن من خلال تعريفهم بأساسيات الأمور المالية والتعريف بالخدمات التي تقدمها المؤسسات المصرفية وكيفية التعامل معها، والاستفادة منها عبر تنظيم ورش عمل في المدارس يقدمها خبراء ومتخصصون في هذا المجال، كما تشكل هذه الورش التعليمية فرصة للطلبة لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالجوانب المالية وبدور المؤسسات المصرفية وأهميتها في تقديم وطرح التسهيلات المختلفة والمنتجات والخدمات المصرفية وكيفية إدارة الأفراد لأمورهم المالية بطريقة فاعلة.

وتمكن البرنامج خلال الفصل الدراسي الأول من تدريب 6330 طالبا وطالبة وسط مشاركة مميزة فاقت التوقعات من خلال تنظيم أكثر من 130 ورشة عمل في أكثر من 100 مدرسة، وبإشراف أكثر من 100 مدرس ومشاركة أكثر من 40 متطوعًا. ويفتخر ميثاق للصيرفة الإسلامية بالمشاركة في تنفيذ وإنجاح هذه المبادرة من بنك مسقط وأن يكون جزءًا منها، بهدف تعزيز دور ميثاق في المسؤولية الاجتماعية.