هجوم إرهابي بلندن .. سقوط جريحين ومقتل المهاجم

لندن - الوكالات

أعلنت الشرطة البريطانية إصابة شخصين في اعتداء "إرهابي" بواسطة سكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية جنوبي العاصمة لندن، اليوم الأحد، مؤكدة مقتل المهاجم.

وكتبت الشرطة على حسابها في تويتر: "نعتقد أن هناك جريحين. ننتظر معرفة حالتهما"، مضيفة أن الهجوم "تم احتواؤه".

وأطلقت الشرطة البريطانية، النار على رجل مسلح بسكين في العاصمة لندن، وأردته قتيلا، في حادث رجحت السلطات أن يكون ذا علاقة بالإرهاب.

وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية" في لندن، فإن السلطات أعلنت إجراء تحقيق لتحديد طبيعة الهجوم.

وفي نوفمبر الماضي، قتل شخصان، بعدما قام رجل مسلح بمهاجمة عدد من المارة بسكين عند جسر العاصمة لندن.

وخلال الاعتداء الدامي، قتلت الشرطة الرجل المهاجم، الذي كان يرتدي سترة ناسفة "زائفة"، وفي وقت لاحق، أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

وكان جسر لندن مسرحا لهجوم في يونيو عام 2017، عندما قاد ثلاثة مسلحين شاحنة وصدموا مارة، ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة المحيطة، مما أسفر عن مقتل ثمانية.

وفي أواخر العام الماضي، خفضت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي على المستوى الوطني إلى "كبير" نزولا من "حاد"، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014.