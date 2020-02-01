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عباس يعلن قطع العلاقات الفلسطينية الأمريكية

السبت 01 فبراير 2020 06:09 م بتوقيت مسقط

عباس يعلن قطع العلاقات الفلسطينية الأمريكية

 

القاهرة- رويترز

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت إن السلطة الفلسطينية قررت قطع كل علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك العلاقات الأمنية، بعد رفض الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي للسلام في الشرق الأوسط.

وأكد عباس، خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، رفضه الكامل لخطة ترامب والتي تدعو لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بحدود يجري ترسيمها بما يتماشى مع احتياجات إسرائيل الأمنية.

وقال عباس خلال الجلسة الطارئة، التي تنعقد لمدة يوم واحد لبحث خطة ترامب، "أبلغنا الإسرائيليين والأمريكان... بأنه لن يكون هناك أي علاقة معكم ومع الولايات المتحدة الأمريكية، بما ذلك العلاقات الأمنية، في ضوء تنكركم من الاتفاقات الموقعة والشرعية الدولية". ولم يصدر تعليق من المسؤولين الإسرائيليين على تصريحات عباس.

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