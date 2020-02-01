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فيديو مفجع .. شاهد معاناة رضيع مصاب بـ "كورونا"

السبت 01 فبراير 2020 05:28 م بتوقيت مسقط

فيديو مفجع .. شاهد معاناة رضيع مصاب بـ "كورونا"

 

 

أظهر مقطع فيديو مؤثر، انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، طفلا رضيعا مصابا بفيروس كورونا في ووهان بالصين.

وظهر الطفل الذي على الأغلب لا يتعدى عمره بضعة أشهر وهو يلعب على سرير معزول داخل إحدى المستشفيات، بينما وقف الطبيب في الخارج يلاحظه ويشير إليه عبر الزجاج الفاصل، وكان الطفل يرفه بذراعيه وكأنه يريد الطبيب أن يحمله.

لم يستغرق الأمر طويلاً حتى بدا التأثر الواضح على الطبيب واستدار حتى لا يلحظ الطفل دموعه وهي تنهمر من شدة التأثر.

وأعلنت السلطات الصينية، السبت، أن عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 259 حالة في البلاد، في حين ناهز عدد المصابين بالفيروس التنفسي المميت 12 ألف شخص.

وواصلت العدوى انتشارها في الصين إذ بلغ عدد المصابين بالفيروس 11 ألفاً و791 شخصاً.

ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر في سوق بمدينة ووهان تُباع فيه حيوانات برّية، وانتشر في ظل موسم عطلة رأس السنة الصينية التي يسافر خلالها ملايين الصينيين داخلياً وإلى الخارج.

واتّخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في ووهان ومحاصرة مقاطعة هوبي.

 

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