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أرقام مفجعة لضحايا "كورونا" في الصين

السبت 01 فبراير 2020 12:57 م بتوقيت مسقط

أرقام مفجعة لضحايا "كورونا" في الصين

بكين - الوكالات

ذكر تلفزيون الصين المركزي، نقلا عن لجنة الصحة الوطنية، أن عدد وفيات فيروس "كورونا" في البلاد، ارتفع بواقع 46 شخصا يوم أمس الجمعة، ليبلغ 259 في الإجمال.

وأعلنت السلطات الصينية عن وفاة 43 شخصا يوم الخميس جراء فيروس "كورونا"، في أكبر حصيلة يومية لضحايا الفيروس في البلاد منذ بدء انتشاره الشهر الماضي.

لكن هذا الرقم القياسي لم يتوقف عن الارتفاع في الصين مهد هذا الفيروس، حيث سجلت 2102 حالة إصابة جديدة يوم أمس الجمعة ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11791.

وكانت لجنة الصحة بإقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، أعلنت تسجيل 45 حالة وفاة و1347 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة.

وأفادت مدينة ووهان عاصمة هوبي بتسجيل 576 حالة إصابة يوم الجمعة، فضلا عن 33 حالة وفاة. ولقي 192 شخصا حتفهم بالفيروس داخل ووهان.

ولا تزال شوارع الإقليم مغلقة، كما توقفت وسائل النقل العام، لكن عددا صغيرا من الناس يواصلون خرق الإجراءات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية يوم الخميس، بسبب الفيروس الذي انتشر حتى الآن في 22 دولة حول العالم.

 

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