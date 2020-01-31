الجمعة, 31 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
17 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية مع تفشي "كورونا"

الجمعة 31 يناير 2020 12:38 ص بتوقيت مسقط

إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية مع تفشي "كورونا"
جنيف- الوكالات أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك مع ظهور حالات إصابة في دول أخرى غير الصين. وفي مؤتمر صحفي في جنيف، قال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "السبب الرئيسي ليس ما يحدث في الصين، وإنما ما يحدث في دول أخرى". ومبعث القلق هو انتقال الفيروس إلى دول ذات أنظمة صحية ضعيفة. وبلغ عدد حالات الوفاة بسبب الإصابة بالفيروس في الصين 170 شخصا. وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك 98 حالة إصابة في 18 دولة غير الصين، لكن لا حالات وفاة حتى الآن. وفي المؤتمر الصحفي، وصف غيبريسوس فيروس كورونا بأنه "انتشار غير مسبوق" تمت مواجهته بـ"رد غير مسبوق". وأشاد بـ"الإجراءات الاستثنائية" التي اتخذتها الصين للحيلولة دون انتشار الفيروس.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 يونيو 2015

"الصحة": متابعة دقيقة لمريض "كورونا".. ولا تفشي للمرض في السلطنة

المزيد

27 يناير 2020

رئيس وزراء الصين يزور ووهان بؤرة تفشي "كورونا" .. والفيروس يقتل 80 شخصا

المزيد

22 يونيو 2015

"الصحة": لا تفشي لـ"كورونا" في أوساط مخالطي "مريض تايلند"

المزيد

26 يناير 2020

سياسي روسي: أمريكا وراء تفشي "كورونا القاتل"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية مع تفشي "كورونا"

دولي - أخبار

"كورونا القاتل" يصل الهند والفلبين .. وارتفاع حالات الوفاة لأكثر من 170 شخصا

دولي - أخبار

بنك مسقط يوصي بتوزيع 40٪ أرباحا لعام 2019

الاقتصاد - محلي

"برانكو": أسعى للوصول إلى كأس العالم.. و"الأحمر" يزخر بالمواهب

رياضة - محلي

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

الجابري: الحوافز الاستثمارية تسهم في زيادة الميزة التنافسية لـ"اقتصادية الدقم"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الزراعة" تحذر من انتشار كائن بحري سام على شواطئ صلالة

المحليات - أخبار

المدرسة السعيدية في جوادر

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

هل نحن مستعدون لضريبة القيمة المضافة؟

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

الموت يغيب المصرفي البارز عبدالقادر عسقلان

المحليات - أخبار

الحل يكمن في المحاسبة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة