إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية مع تفشي "كورونا"

جنيف- الوكالات أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك مع ظهور حالات إصابة في دول أخرى غير الصين. وفي مؤتمر صحفي في جنيف، قال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "السبب الرئيسي ليس ما يحدث في الصين، وإنما ما يحدث في دول أخرى". ومبعث القلق هو انتقال الفيروس إلى دول ذات أنظمة صحية ضعيفة. وبلغ عدد حالات الوفاة بسبب الإصابة بالفيروس في الصين 170 شخصا. وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك 98 حالة إصابة في 18 دولة غير الصين، لكن لا حالات وفاة حتى الآن. وفي المؤتمر الصحفي، وصف غيبريسوس فيروس كورونا بأنه "انتشار غير مسبوق" تمت مواجهته بـ"رد غير مسبوق". وأشاد بـ"الإجراءات الاستثنائية" التي اتخذتها الصين للحيلولة دون انتشار الفيروس.