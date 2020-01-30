الولايات المتحدة تكتشف أكبر نفق تهريب على الحدود الأمريكية المكسيكية

اكتشفت السلطات الأمريكية أطول نفق تهريب بين المكسيك وولاية كاليفورنيا يبلغ طوله 3ر1 كيلومتر .

وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أن ارتفاع النفق 7ر1 متر تقريبا وعرضه 60 سنتيمترا وعمقه 21 مترا، وهو مجهز بمصعد ونظام عربات سكك حديدية وتهوية ونظام صرف.

وقال الوكيل الخاص المسؤول عن هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية، جون كالري، أن "مدى تطور هذا النفق يوضح تصميم وموارد عصابات المخدرات المكسيكية التي تقوم بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة ".

ولم تعتقل السلطات أي شخص على خلفية اكتشف النفق.