ماكرون يتهم أردوغان بعدم الوفاء بوعوده بشأن ليبيا

عواصم – رويترز

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي أمس بعدم الوفاء بالوعود التي قطعها في مؤتمر دولي بشأن ليبيا بعد وصول سفن حربية تركية ومقاتلين سوريين إلى ليبيا.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني "أود أن أعبر عن بواعث القلق فيما يتعلق بسلوك تركيا في الوقت الحالي وهو ما يتناقض تمامًا مع ما التزم به الرئيس أردوغان في مؤتمر برلين". وأضاف "شاهدنا في الأيام الأخيرة وصول سفن حربية تركية برفقة مرتزقة سوريين إلى الأراضي الليبية. هذا انتهاك واضح وخطير لما تمَّ الاتفاق عليه في برلين. إنه إخلاف للوعد". وفي سياق آخر، نقلت قناة "إن.تي.في" عن أردوغان أمس قوله إنه لم يحدث تقدم يذكر في حل خلاف مع الولايات المتحدة بشأن شراء أنقرة أنظمة دفاع روسية وشرائها مقاتلات أمريكية، وذلك على الرغم من التوصل لاتفاق في نوفمبر.

وتوترت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بشدة العام الماضي عندما اشترت تركيا أنظمة دفاع روسية من طراز إس-400 مما دفع واشنطن إلى التهديد بفرض عقوبات عليها وتعليق مشاركتها في تصنيع وشراء المُقاتلة الأمريكية إف-35.

وتقول واشنطن إن أنظمة إس-400 لا تتوافق مع أنظمة حلف شمال الأطلسي وتهدد قدرات التخفي في مقاتلات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن. وترفض أنقرة ذلك وتقول إن أنظمة إس-400 لن يتم دمجها في دفاعات الحلف.

واتهمت تركيا الولايات المتحدة بتعطيل وتجاهل اقتراحها بتشكيل مجموعة عمل مشتركة حول الأمر بمشاركة حلف شمال الأطلسي على الرغم من أنَّ أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا في نوفمبر على بدء العمل على هذا الأمر.

ونقلت قناة إن.تي.في عن أردوغان قوله للصحفيين على متن الطائرة التي أقلته عائدا من السنغال "حددنا المواعيد هناك (في واشنطن) لكن لم تُبذل جهود جادة بهذا الشأن بعد... مسألة إس-400 انتهت. التراجع عن هذه الصفقة أمر غير وارد بالنسبة لنا".

وبعد أيام من زيارة أردوغان لواشنطن في منتصف نوفمبر قال المتحدث باسمه إن مسؤولين أتراكا وأمريكيين بدأوا العمل في إطار الآلية المشتركة لتقييم أنظمة إس-400 ومقاتلات إف-35.

كما حذر أردوغان مجددا من أن بالإمكان شراء مقاتلات من مكان آخر قائلا "إما أن تعطينا الولايات المتحدة الأموال التي دفعنها أو تعطينا الطائرات". وأضاف "إذا لم يعيدوا المال... فبإمكاننا أيضا أن نجدها ونشتريها من مكان آخر أو نصنعها بأنفسنا".

واعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي قانونا للإنفاق الدفاعي بقيمة 738 مليار دولار يدعو ترامب لفرض عقوبات على تركيا وعدم تسليمها مقاتلات إف-35 لشرائها أنظمة الدفاع الروسية.