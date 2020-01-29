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"العمانية للغاز المسال" تسجل 35 مليون ساعة عمل دون إصابات

الأربعاء 29 يناير 2020 06:51 م بتوقيت مسقط

"العمانية للغاز المسال" تسجل 35 مليون ساعة عمل دون إصابات

مسقط - الرؤية

أكملتْ الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال 35 مليون ساعة دون تسجيل أية حوادث أو إصابات مضيعة للوقت.. ويأتي الإنجاز القياسي ليعكِس مدى حرص الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها، كما يُترجم جهود الشركة في بناء ثقافة السلامة التي يتبناها جميع موظفيها في عمليات إسالة الغاز الطبيعي وتصديره.

من جانبه، حثَّ حارب بن عبدالله الكيتاني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، جميع الموظفين وموظفي الشركات المتعاقدة مع الشركة على "ضرورة بقائنا ملتزمين بقواعد السلامة للحيلولة دون إلحاق أي ضرر بنا، ولا العاملين معنا، والذي يضمن عودة جميع الموظفين إلى منازلهم سالمين بعد تأدية أعمالهم اليومية، وهذا يدفعنا لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة في هذه الصناعة متسارعة النمو".

ويُعادل هذا الإنجاز المهم العملَ المتواصل تسع سنوات وستة أشهر واثنين وعشرين يوما دون تسجيل أية إصابات أو حوادث مضيعة للوقت.

ويعدُّ غرس ثقافة الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل أمرًا ضروريًّا لامتثال الموظفين وتطبيقهم أعلى إجراءات ومتطلبات السلامة في بيئة العمل، وعليه استحدثت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال العديد من البرامج والمبادرات بما يعزز هذا الهدف. وقد أسهم تعاون الموظفين وحرصهم على المشاركة الفعالة والتدخل الإيجابي لمنع الممارسات غير الآمنة -من خلال الإبلاغ عن هذه الممارسات، وتقديم الملاحظات حول السلامة المهنية- في التدخل المبكر والحيلولة دون وقوع أي حوادث.

كما تشجِّع الشركة موظفيها وجميع موظفي الشركات المتعاقدة معها على ثقافة "عدم التراخي" كسياسة للسلامة؛ مما يعني استمرارية تحسين وتطوير سبل الحفاظ على مجالات السلامة والصحة والبيئة. وبفضل هذه الجهود الحثيثة، حازتْ الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال العديد من الجوائز الإقليمية والدولية خلال العام الماضي؛ كجائزة التميز في مجال الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

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