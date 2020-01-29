آخر إحصائية لضحايا كورونا

عواصم – الوكالات

كشفت منظمة الصحة العالمية آخر إحصائية لضحايا فيروس كورونا القاتل، سواء من المصابين أو المتوفيين.

ونشرت المنظمة، عبر موقعها الرسمي، تقريرا تضمن عدد المصابين والمتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا القاتل في الصين والعالم، طبقا لآخر تحديث لها بتاريخ أمس الثلاثاء.

وكشفت الإحصائيات، حتى الآن، عن إصابة 4593 شخصا في العالم ووفاة 106 مرضى بسبب فيروس كورونا، وسجلت الصين وحدها 4537 حالة إصابة، ويشتبه فى إصابة 6973 آخرين، كما أن لديها 976 حالة حرجة، فيما سجلت وفاة 106 مرضى متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

يذكر أن لجنة الصحة الوطنية في الصين، كانت قد أعلنت أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 132 حتى نهاية أمس الثلاثاء، مع تأكيد إصابة 1459 حالة جديدة أخرى.

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

في السياق ذاته، أعلنت السلطات ​السودانية، اليوم الأربعاء، الاشتباه في إصابة مواطنين عائدَين من ​الصين​ ب​فيروس كورونا​ المستجد.

وأفاد وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، في تصريح خاص مع "سبوتنيك" بوجود "حالتي اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا قادمتين من دولة الصين"، مضيفا أن "وزارة الصحة تتابع حالتي الاشتباه بصورة مستمرة".

وقال، إن إحدى الحالتين في ولاية الخرطوم والثانية في ولاية الجزيرة، وقد قدمتا من الصين، الأولى عبر إثيوبيا، والثانية عبر مصر، مؤكدا أنه تم رصد الإصابات عن طريق غرفة المتابعة والرصد في مطار الخرطوم.