الأربعاء, 29 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

آخر إحصائية لضحايا كورونا

الأربعاء 29 يناير 2020 06:35 م بتوقيت مسقط

آخر إحصائية لضحايا كورونا

 

عواصم – الوكالات

كشفت منظمة الصحة العالمية آخر إحصائية لضحايا فيروس كورونا القاتل، سواء من المصابين أو المتوفيين.

ونشرت المنظمة، عبر موقعها الرسمي، تقريرا تضمن عدد المصابين والمتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا القاتل في الصين والعالم، طبقا لآخر تحديث لها بتاريخ أمس الثلاثاء.

وكشفت الإحصائيات، حتى الآن، عن إصابة 4593 شخصا في العالم ووفاة 106 مرضى بسبب فيروس كورونا، وسجلت الصين وحدها 4537 حالة إصابة، ويشتبه فى إصابة 6973 آخرين، كما أن لديها 976 حالة حرجة، فيما سجلت وفاة 106 مرضى متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

يذكر أن لجنة الصحة الوطنية في الصين، كانت قد أعلنت أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 132 حتى نهاية أمس الثلاثاء، مع تأكيد إصابة 1459 حالة جديدة أخرى.

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

في السياق ذاته، أعلنت السلطات ​السودانية، اليوم الأربعاء، الاشتباه في إصابة مواطنين عائدَين من ​الصين​ ب​فيروس كورونا​ المستجد.

وأفاد وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، في تصريح خاص مع "سبوتنيك" بوجود "حالتي اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا قادمتين من دولة الصين"، مضيفا أن "وزارة الصحة تتابع حالتي الاشتباه بصورة مستمرة".

وقال، إن إحدى الحالتين في ولاية الخرطوم والثانية في ولاية الجزيرة، وقد قدمتا من الصين، الأولى عبر إثيوبيا، والثانية عبر مصر، مؤكدا أنه تم رصد الإصابات عن طريق غرفة المتابعة والرصد في مطار الخرطوم.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

31 يوليو 2018

استعراض أهمية إنشاء قاعدة بيانات إحصائية للمنظمات الخليجية

المزيد

16 أكتوبر 2017

إحصائية: المرأة العمانية تتصدر وظائف التعليم والصحة

المزيد

08 فبراير 2016

استعراض المكانة المتقدمة لـ"دول التعاون "على خريطة التجارة العالمية في حلقة إحصائية إقليمية

المزيد

28 فبراير 2018

إحصائية صادمة حول نظافة الفم عند الأمريكيين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الجابري: الحوافز الاستثمارية تسهم في زيادة الميزة التنافسية لـ"اقتصادية الدقم"

الاقتصاد - محلي

تسجيل أول إصابة بـ"كورونا القاتل" في الإمارات

منوعات - من هنا وهناك

"ذي إيكونوميست": السلطنة تحقق نجاحًا فريدًا في خفض وفيات حوادث الطرق

المحليات - أخبار

تعرف على خريطة "صفقة القرن".. "آخر فرصة" للفلسطينيين

دولي - أخبار

"التجارة والصناعة" تبدأ تطبيق إجراءات جديدة على مواد البناء المستوردة

الاقتصاد - محلي

"الدولة": جلسة تأبينية للسلطان قابوس فقيد عُمان والأمة.. والدعاء بالتوفيق لجلالة السلطان هيثم بن طارق

عمان - الدولة والشورى

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الزراعة" تحذر من انتشار كائن بحري سام على شواطئ صلالة

المحليات - أخبار

المدرسة السعيدية في جوادر

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

هل نحن مستعدون لضريبة القيمة المضافة؟

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

الموت يغيب المصرفي البارز عبدالقادر عسقلان

المحليات - أخبار

"الطيران المدني": أخدود جوي على شمال السلطنة ابتداء من الأربعاء

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة