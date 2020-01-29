شاهد .. أول فتاة قطرية تقود طائرة مقاتلة

حضر أمير قطر تميم بن حمد، اليوم الأربعاء فعاليات تخريج الدفعة السابعة من الطلبة بكلية الزعيم محمد بن عبد الله الجوية، التي تضمنت تخريج أول فتاة قطرية كطيار مقاتل.

وقام الأمير تميم بتكريم أوائل الطلبة الخريجين وعددهم 8، وضباط خريجي الدورات وعددهم 4، ثم تم استلام وتسليم العلم من الدفعة السابعة إلى الدفعة الثامنة، و قراءة أمر التعيين وانصراف طابور العرض.

وبدأ العرض الجوي لعدد من طائرات القوات الجوية الأميرية وكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية.

وأعرب قائد كلية الزعيم محمد بن عبد الله الجوية عن فخره لتخريج أول فتاة قطرية كطيار مقاتل بعد أن أنهت ساعات الدراسة والتدريب وأكملت متطلبات التخرج بكل كفاءة واقتدار.

وأشار إلى تلقي الكلية مخاطبات من عدة دول شقيقة وصديقة تطلب فيها تخصيص مقاعد لطلبتها في الكلية حيث يوجد فيها حاليا طلبة من الكويت والعراق.