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مسابقة لتناول الكيك تودي بحياة عجوز أسترالية

الثلاثاء 28 يناير 2020 07:00 م بتوقيت مسقط

مسابقة لتناول الكيك تودي بحياة عجوز أسترالية

 

 

ترجمة - الرؤية

توفيت امرأة بعد مشاركتها في مسابقة لتناول الكعك خلال احتفالات يوم أستراليا في كوينزلاند.

وأفادت تقارير صحفية أن المرأة، البالغة من العمر 60 عامًا، اختنقت ونُقِلَت خلال الحدث إلى فندق في جنوب شرق الإقليم. ولم يتمكن المسعفون في الفندق من إنعاشها، وتم نقلها إلى مستشفى خليج هيرفي، حيث أعلنت وفاتها.

وتُظهر لقطات الهواتف المحمولة للحدث في فندق Beach House Hotel في خليج هيرفي الذي بثته مجلة نيوز 9 الأسترالية، المتسابقين يتناولون الطعام بسرعة وهو عبارة عن مكعبات من كعكة الإسفنج مغطاة بالشوكولاتة وجوز الهند المجفف.

وقال شهود عيان إن المرأة اختنقت بسبب جوز الهند المصبوب على الكعك أثناء المسابقة.

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