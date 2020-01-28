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قرار باستبعاد "هواوي" من المواقع النووية والعسكرية البريطانية

الثلاثاء 28 يناير 2020 05:41 م بتوقيت مسقط

قرار باستبعاد "هواوي" من المواقع النووية والعسكرية البريطانية

لندن – الوكالات

أعلنت المملكة المتحدة أنها ستستبعد شركة هواوي الصينية من المواقع الجغرافية الحساسة مثل المواقع النووية والمواقع العسكرية في البلاد.

وبحسب "رويترز"، جاء قرار لندن، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الوزراء بوريس جونسون ، بعد فترة وجيزة من إعلان بروكسل أنها ستسمح لشركة "هواوي" بدور محدود في تقنيات "الجيل الخامس" في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الوكالة عن نيكي مورغان، سكرتير الشؤون الرقمية البريطاني، في إشارة إلى شبكات الجيل الخامس عالية السرعة التي توفر نقل بيانات بشكل فوري وموثوق:

"نريد مستوى اتصالات عالمي في أقرب وقت ممكن، لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب أمننا القومي".

وشدد: "لا نريد موردين ذوي مخاطر عالية ولن يكونوا أبدًا في أكثر شبكاتنا حساسية".

ورحبت شركة هواوي بالأخبار القائلة إن لها دورًا محدودًا على الأقل في بناء شبكات الجيل الخامس عالية السرعة في بريطانيا ، بعد أن ضغطت واشنطن بشدة على الشركة لتهميشها بالكامل بشأن المخاوف الأمنية.

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