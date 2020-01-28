الإمارات تعلن جاهزية المفاعل النووي لبدء التشغيل

دبي- الوكالات

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية اليوم الثلاثاء أن المفاعل الأول لمحطة الطاقة النووية الإماراتية جاهز لبدء التشغيل.

وذكرت الوكالة أن شركة نواة للطاقة المشغلة للمحطة في المرحلة الأخيرة من تلبية المتطلبات النهائية اللازمة لضمان جاهزيتها التشغيلية قبل "بدء عملية تحميل أولى حزم الوقود النووي في أولى محطات براكة للطاقة النووية خلال الأشهر القادمة".

وستكون براكة أول محطة نووية إماراتية والأكبر عالميا عند اكتمالها، إذ من المقرر أن تضم أربعة مفاعلات بطاقة 5600 ميجاوات. وتعمل على بنائها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو".