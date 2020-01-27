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بالفيديو .. طائرة ركاب إيرانية تقتحم أحد الشوارع بطهران

الإثنين 27 يناير 2020 03:39 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. طائرة ركاب إيرانية تقتحم أحد الشوارع بطهران

طهران - الوكالات

 

انحرفت طائرة ركاب إيرانية تقل نحو 150 راكباً عن مدرج مطار ماهشهر جنوب غربي إيران، اليوم الاثنين، لتهبط في منتصف أحد الشوارع المجاورة للمطار.

ونقلت وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، عن مدير المطار محمد رضا رزانيان قوله إن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات وإن جميع الركاب تم إنزالهم من الطائرة بأمان.

وقال التلفزيون الحكومي الإيراني إن الطائرة فقدت عجلاتها بسبب اصطدامها بالطريق أثناء الهبوط.

ومن جهته، قال أمير نصاب، مدير العلاقات العامة في مدينة ماهشهر إن الطائرة كانت قادمة من طهران إلى مدينة ماهشهر وانحرفت عن مدرج مطار المدينة، بسبب عطل فني، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وأضاف: "لحسن الحظ، جميع الركاب بصحة جيدة".

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة وهي تقف في منتصف الشارع وسط المارة.

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