"المؤتمر الخليجي الأول" يوصي بوضع سياسة متكاملة لـ"طيف التوحد" في دول المجلس

مسقط- الرؤية

أوصى المؤتمر الخليجي الأوَّل لاضطراب طيف التوحد في ختام أعماله أمس، بضرورة وضع سياسة خليجية مُتكاملة لاضطراب طيف التوحد والاضطرابات النمائية الأخرى.

ودعا المؤتمر في ختام أعماله إلى تطوير الاستراتيجيات الحالية المحلية والخليجية المتعلقة باضطراب طيف التوحد، وتعزيز قدرات المعنيين للتعامل مع اضطراب طيف التوحد من خلال التدريب المبني على أسس علمية وعملية، والاستعانة بالخبراء الدوليين في هذا المجال، وذلك حسبما أعلنت الدكتورة وطفة بنت سعيد المعمرية طبيبة استشارية أولى أطفال بمستشفى جامعة السلطان قابوس ورئيسة الجلسات العلمية بالمؤتمر.

وأقيم المؤتمر برعاية من مجلس الصحة لدول التعاون الخليجي، وبمشاركة من وزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومكتب منظمة اليونيسيف بمسقط.

وعقدت مجموعة من الجلسات العلمية، حاضر فيها عدد من الخبراء في منطقة الخليج العربي والدوليين المعروفين عالميًا في مجال التوحد. وشهد المؤتمر في يومه الختامي أمس الأحد بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض تقديم عدد من الجلسات العلمية منها الجلسة الرئيسية حول الجينوم والجينات والنتائج للبروفيسور ستيفن شيرير، وجلسة أخرى عن تحسين النتائج في التوحد للبرفيسور باتريثيا هاولين، وجلسة رئيسية حول الشبكات الإقليمية والدولية في التوحد للدكتور أندي شيه، وجلسة رئيسية للبرفيسورة كوني كاساري عن الأطفال المصابين بالتوحد ذوي الحد الأدنى من استخدام الألفاظ، ومحاضرة رئيسية عن نسب انتشار طيف التوحد عالميًا ومحاضرة حول المفاهيم الخاطئة عن ربط مسببات التوحد بالتطعيم قدمها البروفيسور إيريك فومبون.

وتواصلت الجلسات العلمية للمؤتمر، وكان من بينها التقييم العلاجي للسلوكيات الصعب التحكم بها لذوي اضطراب التوحد للدكتور دنيس أوغرين ومحاضرة عن النشاط الجنسي والعلاقات والتوحد للدكتور حسن ميرزا، وجلسة حول مشاكل الجهاز الهضمي لمرضى التوحد قدمتها الدكتورة سهام السنانية، وجلسة عن حياة المراهقين في التوحد "التحديات والحلول الانتقالية" للدكتورة عبير الحربي.

ونظمت مجموعة من حلقات عمل علمية وتدريبية حول التوحد وعن العلاج والاضطرابات الحسية وعن الحقائق والحلول وعن مبادئ تشخيص اضطراب طيف التوحد.