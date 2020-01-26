الأحد, 26 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"المؤتمر الخليجي الأول" يوصي بوضع سياسة متكاملة لـ"طيف التوحد" في دول المجلس

الأحد 26 يناير 2020 06:09 م بتوقيت مسقط

DSC_3825
DSC_3882
DSC_3895
DSC_3924
DSC_3898
DSC_3935
DSC_3949
DSC_4022
DSC_4035
DSC_4026
DSC_4041
وطفة المعمرية تلقي توصيات المؤتمر

 

مسقط- الرؤية

أوصى المؤتمر الخليجي الأوَّل لاضطراب طيف التوحد في ختام أعماله أمس، بضرورة وضع سياسة خليجية مُتكاملة لاضطراب طيف التوحد والاضطرابات النمائية الأخرى.

ودعا المؤتمر في ختام أعماله إلى تطوير الاستراتيجيات الحالية المحلية والخليجية المتعلقة باضطراب طيف التوحد، وتعزيز قدرات المعنيين للتعامل مع اضطراب طيف التوحد من خلال التدريب المبني على أسس علمية وعملية، والاستعانة بالخبراء الدوليين في هذا المجال، وذلك حسبما أعلنت الدكتورة وطفة بنت سعيد المعمرية طبيبة استشارية أولى أطفال بمستشفى جامعة السلطان قابوس ورئيسة الجلسات العلمية بالمؤتمر.

وأقيم المؤتمر برعاية من مجلس الصحة لدول التعاون الخليجي، وبمشاركة من وزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومكتب منظمة اليونيسيف بمسقط.

وعقدت مجموعة من الجلسات العلمية، حاضر فيها عدد من الخبراء في منطقة الخليج العربي والدوليين المعروفين عالميًا في مجال التوحد. وشهد المؤتمر في يومه الختامي أمس الأحد بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض تقديم عدد من الجلسات العلمية منها الجلسة الرئيسية حول الجينوم والجينات والنتائج  للبروفيسور ستيفن شيرير، وجلسة أخرى عن تحسين النتائج في التوحد للبرفيسور باتريثيا هاولين، وجلسة رئيسية حول الشبكات الإقليمية والدولية في التوحد للدكتور أندي شيه، وجلسة رئيسية للبرفيسورة كوني كاساري عن الأطفال المصابين بالتوحد ذوي الحد الأدنى من استخدام الألفاظ، ومحاضرة رئيسية عن نسب انتشار طيف التوحد عالميًا ومحاضرة حول المفاهيم الخاطئة عن ربط مسببات التوحد بالتطعيم قدمها البروفيسور إيريك فومبون.

وتواصلت الجلسات العلمية للمؤتمر، وكان من بينها التقييم العلاجي للسلوكيات الصعب التحكم بها لذوي اضطراب التوحد للدكتور دنيس أوغرين ومحاضرة عن النشاط الجنسي والعلاقات والتوحد للدكتور حسن ميرزا، وجلسة حول مشاكل الجهاز الهضمي لمرضى التوحد قدمتها الدكتورة سهام السنانية، وجلسة عن حياة المراهقين في التوحد "التحديات والحلول الانتقالية" للدكتورة عبير الحربي.

ونظمت مجموعة من حلقات عمل علمية وتدريبية حول التوحد وعن العلاج والاضطرابات الحسية وعن الحقائق والحلول وعن مبادئ تشخيص اضطراب طيف التوحد.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 يناير 2020

انطلاق أعمال المؤتمر الخليجي الأول لاضطراب طيف التوحد.. الجمعة

المزيد

25 يناير 2020

"صحة التعاون الخليجي" يواجه خطر انتشار اضطراب طيف التوحد في المؤتمر الأول

المزيد

06 يناير 2020

24 يناير الجاري.. انطلاق فعاليات المؤتمر الخليجي الأول لاضطراب طيف التوحد

المزيد

06 مارس 2015

المؤتمر الدولي السابع حول القضايا الصحية بالمجتمعات العربية يوصي بوضع إستراتيجية لرفع الوعي بزراعة ونقل الأعضاء

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

طوارئ في الصحة استعدادا لمواجهة فيروس كورونا

المحليات - أخبار

الطلاب العمانيون في الصين "بخير"

المحليات - أخبار

تزايد فرص هطول الأمطار على هذه المناطق

المحليات - أخبار

"التربية والتعليم" تنفي تأجيل امتحانات الدبلوم العام

المحليات - تعليم

"الصحة" تنفي تسجيل إصابات بـ"كرونا".. وإجراءات احترازية للوقاية من الفيروس القاتل

المحليات - أخبار

قوات السلطان المسلحة.. السياج المنيع والحامي العتيد لمنجزات النهضة المباركة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

"الزراعة" تحذر من انتشار كائن بحري سام على شواطئ صلالة

المحليات - أخبار

المدرسة السعيدية في جوادر

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

هل نحن مستعدون لضريبة القيمة المضافة؟

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة