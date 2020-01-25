الصين تحظر جميع الرحلات السياحية.. و1372 مصابا بـ"الفيروس القاتل"

بكين- رويترز

ذكر التلفزيون الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم السبت أن الصين قررت وقف كل رحلات المجموعات السياحية سواء داخل البلاد أو خارجها اعتبارا من 27 يناير، وذلك ضمن مساعيها لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف تقرير التلفزيون، نقلا عن الهيئة المعنية بالسياحة في الصين، أن الرحلات السياحية الداخلية توقفت بالفعل منذ أمس الجمعة.

وبدأت أمس عطلات السنة القمرية الجديدة في الصين والتي يسافر خلالها الملايين في رحلات داخلية وإلى خارج البلاد.

ونقل التلفزيون عن الحكومة قولها إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد بلغ 1372 حالة داخل البلاد وإن 41 شخصا توفوا بالفيروس حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت.

ولا يزال عدد حالات الوفاة هو نفس العدد المُعلن في وقت سابق اليوم السبت. وأفاد التلفزيون المركزي بأن الأطباء سمحوا بخروج نحو 39 شخصا.